نشر حساب إمارة منطقة تبوك في "تويتر"، مقطعًا لعددٍ من الدلافين على شواطئ محافظة أملج، والتي تبعد عن تبوك 500 كم باتجاه الجنوب، والتي أسهمت في جذب عددٍ من المتنزهين والسائحين إلى تلك المحافظة.
في مقطع لإمارة تبوك: "دلافين" أملج تجذب السائحين
كما أسهمت باستقطاب عددٍ من المتنزهين إلى المحافظة
نشر حساب إمارة منطقة تبوك في "تويتر"، مقطعًا لعددٍ من الدلافين على شواطئ محافظة أملج، والتي تبعد عن تبوك 500 كم باتجاه الجنوب، والتي أسهمت في جذب عددٍ من المتنزهين والسائحين إلى تلك المحافظة.
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في مقطع لإمارة تبوك: "دلافين" أملج تجذب السائحينعبدالله الراجحي سبق 2021-03-15
15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
01:11 AM
في مقطع لإمارة تبوك: "دلافين" أملج تجذب السائحين
كما أسهمت باستقطاب عددٍ من المتنزهين إلى المحافظة
نشر حساب إمارة منطقة تبوك في "تويتر"، مقطعًا لعددٍ من الدلافين على شواطئ محافظة أملج، والتي تبعد عن تبوك 500 كم باتجاه الجنوب، والتي أسهمت في جذب عددٍ من المتنزهين والسائحين إلى تلك المحافظة.
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