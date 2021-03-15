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في مقطع لإمارة تبوك: "دلافين" أملج تجذب السائحين

كما أسهمت باستقطاب عددٍ من المتنزهين إلى المحافظة

نشر حساب إمارة منطقة تبوك في "تويتر"، مقطعًا لعددٍ من الدلافين على شواطئ محافظة أملج، والتي تبعد عن تبوك 500 كم باتجاه الجنوب، والتي أسهمت في جذب عددٍ من المتنزهين والسائحين إلى تلك المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مقطع لإمارة تبوك: "دلافين" أملج تجذب السائحين
سبق

نشر حساب إمارة منطقة تبوك في "تويتر"، مقطعًا لعددٍ من الدلافين على شواطئ محافظة أملج، والتي تبعد عن تبوك 500 كم باتجاه الجنوب، والتي أسهمت في جذب عددٍ من المتنزهين والسائحين إلى تلك المحافظة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
01:11 AM

في مقطع لإمارة تبوك: "دلافين" أملج تجذب السائحين

كما أسهمت باستقطاب عددٍ من المتنزهين إلى المحافظة

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عبدالله الراجحي - الرياض
0
457

نشر حساب إمارة منطقة تبوك في "تويتر"، مقطعًا لعددٍ من الدلافين على شواطئ محافظة أملج، والتي تبعد عن تبوك 500 كم باتجاه الجنوب، والتي أسهمت في جذب عددٍ من المتنزهين والسائحين إلى تلك المحافظة.

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