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"الثبيتي" يتفقد سير العمل في مستشفى الأطفال بالطائف

للاطلاع على الخدمات المقدمة للزوار

زار مساعد مدير الشؤون الصحية بالطائف للطب العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي، اليوم الأربعاء، مستشفى الأطفال؛ للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للزوار.

وتفقد "الثبيتي" العمل في أقسام العيادات والطوارئ والحضانة والعناية المركزة، كما التقى منسوبي المستشفى؛ حيث استمع إلى شرح عن الجهود المبذولة لخدمة المراجعين والمنومين، وقدّم لهم الشكر على جهودهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن والمقيم.

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"الثبيتي" يتفقد سير العمل في مستشفى الأطفال بالطائف
سبق

زار مساعد مدير الشؤون الصحية بالطائف للطب العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي، اليوم الأربعاء، مستشفى الأطفال؛ للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للزوار.

وتفقد "الثبيتي" العمل في أقسام العيادات والطوارئ والحضانة والعناية المركزة، كما التقى منسوبي المستشفى؛ حيث استمع إلى شرح عن الجهود المبذولة لخدمة المراجعين والمنومين، وقدّم لهم الشكر على جهودهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن والمقيم.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
07:28 PM

"الثبيتي" يتفقد سير العمل في مستشفى الأطفال بالطائف

للاطلاع على الخدمات المقدمة للزوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زار مساعد مدير الشؤون الصحية بالطائف للطب العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي، اليوم الأربعاء، مستشفى الأطفال؛ للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للزوار.

وتفقد "الثبيتي" العمل في أقسام العيادات والطوارئ والحضانة والعناية المركزة، كما التقى منسوبي المستشفى؛ حيث استمع إلى شرح عن الجهود المبذولة لخدمة المراجعين والمنومين، وقدّم لهم الشكر على جهودهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن والمقيم.

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