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النيابة العامة تلاحق أولياء الأمور المستغلين أطفالهم في وسائل التواصل.. لمقاضاتهم

أصدر النائب العام، الشيخ سعود المعجب، تعميمًا لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها بتحريك إجراءات رفع دعوى جزائية ضد مرتكبي التجاوزات المتعلقة باستغلال براءة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، بمَن فيهم أولياء أمورهم.

يأتي ذلك نظرًا لما رُصد مؤخرًا من انتشار المقاطع التي تنطوي على شبهة استغلال لبراءة الأطفال، والتسبب بإيذائهم في وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أولياء أمورهم، أو ممن له علاقة بهم بأي شكل كان في مخالفة للأنظمة (نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل). وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع، ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.. وإيمانًا ويقينًا منها لما أُنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أيٍّ كان، بمن فيهم والدا الطفل، أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية وأعمال المادة الـ(١٧) من ذات النظام، والمادة (٤ / ١) من اللائحة التنفيذية له. وأوضح التعميم أن تحريك الدعاوى ضد مرتكبي تلك التجاوزات مرهون بتحقق المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطفل والمجتمع، وحال توافر موجبها الوارد في نظامَي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل. كما وجَّه معاليه فروع النيابة العامة كافة برصد هذه القضايا بسجلات خاصة، والرفع عنها بتقارير دورية مفصلة.

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النيابة العامة تلاحق أولياء الأمور المستغلين أطفالهم في وسائل التواصل.. لمقاضاتهم
سبق

أصدر النائب العام، الشيخ سعود المعجب، تعميمًا لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها بتحريك إجراءات رفع دعوى جزائية ضد مرتكبي التجاوزات المتعلقة باستغلال براءة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، بمَن فيهم أولياء أمورهم.

يأتي ذلك نظرًا لما رُصد مؤخرًا من انتشار المقاطع التي تنطوي على شبهة استغلال لبراءة الأطفال، والتسبب بإيذائهم في وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أولياء أمورهم، أو ممن له علاقة بهم بأي شكل كان في مخالفة للأنظمة (نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل). وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع، ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.. وإيمانًا ويقينًا منها لما أُنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أيٍّ كان، بمن فيهم والدا الطفل، أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية وأعمال المادة الـ(١٧) من ذات النظام، والمادة (٤ / ١) من اللائحة التنفيذية له. وأوضح التعميم أن تحريك الدعاوى ضد مرتكبي تلك التجاوزات مرهون بتحقق المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطفل والمجتمع، وحال توافر موجبها الوارد في نظامَي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل. كما وجَّه معاليه فروع النيابة العامة كافة برصد هذه القضايا بسجلات خاصة، والرفع عنها بتقارير دورية مفصلة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
09:38 PM

النيابة العامة تلاحق أولياء الأمور المستغلين أطفالهم في وسائل التواصل.. لمقاضاتهم

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عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,006

أصدر النائب العام، الشيخ سعود المعجب، تعميمًا لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها بتحريك إجراءات رفع دعوى جزائية ضد مرتكبي التجاوزات المتعلقة باستغلال براءة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، بمَن فيهم أولياء أمورهم.

يأتي ذلك نظرًا لما رُصد مؤخرًا من انتشار المقاطع التي تنطوي على شبهة استغلال لبراءة الأطفال، والتسبب بإيذائهم في وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أولياء أمورهم، أو ممن له علاقة بهم بأي شكل كان في مخالفة للأنظمة (نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل). وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع، ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.. وإيمانًا ويقينًا منها لما أُنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أيٍّ كان، بمن فيهم والدا الطفل، أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية وأعمال المادة الـ(١٧) من ذات النظام، والمادة (٤ / ١) من اللائحة التنفيذية له. وأوضح التعميم أن تحريك الدعاوى ضد مرتكبي تلك التجاوزات مرهون بتحقق المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطفل والمجتمع، وحال توافر موجبها الوارد في نظامَي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل. كما وجَّه معاليه فروع النيابة العامة كافة برصد هذه القضايا بسجلات خاصة، والرفع عنها بتقارير دورية مفصلة.

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