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رسالة شفوية من خادم الحرمين لأمير الكويت نقلها "تركي بن محمد"

تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ بقصر بيان، صباح اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، حيث نقل له رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد حمله أمير الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.. كما استقبل سموه بقصر بيان، صباح اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسالة شفوية من خادم الحرمين لأمير الكويت نقلها "تركي بن محمد"
سبق

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ بقصر بيان، صباح اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، حيث نقل له رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد حمله أمير الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.. كما استقبل سموه بقصر بيان، صباح اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
12:34 PM

رسالة شفوية من خادم الحرمين لأمير الكويت نقلها "تركي بن محمد"

تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ بقصر بيان، صباح اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، حيث نقل له رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد حمله أمير الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.. كما استقبل سموه بقصر بيان، صباح اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

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