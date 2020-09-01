النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

"طوارئ الحرث" تحصد المركز الثالث في رضا المراجعين على مستوى المملكة

إضافة إلى تحقيقها المركز الأول على مستوى المنطقة للمستشفيات سعة 50 سريراً

حققت "صحة جازان"- ممثلةً في عدد من منشآتها الصحية- مراكز متقدمة على مستوى المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بالمملكة، وفقاً لنتائج تقرير برنامج قياس تجربة المريض ومؤشرات قياس رضا المرضى، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م.

وفي التفاصيل؛ حصل قسم الطوارئ في مستشفى الحُرّث العام على المركز الثالث على مستوى المملكة، والأول على مستوى المنطقة للمستشفيات سعة 50 سريراً، وحقق قسم الطوارئ بمستشفى الأمراض الصدرية المركز الخامس على مستوى المملكة للسعة السريرية نفسها، فيما حصلت العيادات الخارجية بمستشفى فيفا العام المركز السابع على مستوى المملكة للمستشفيات سعة 50 سريراً.

يذكر أن برنامج قياس تجربة المريض الذي يشرف عليه مركز تجربة المريض بوزارة الصحة هو إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسن (المرضى وذويهم) من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"طوارئ الحرث" تحصد المركز الثالث في رضا المراجعين على مستوى المملكة
سبق

حققت "صحة جازان"- ممثلةً في عدد من منشآتها الصحية- مراكز متقدمة على مستوى المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بالمملكة، وفقاً لنتائج تقرير برنامج قياس تجربة المريض ومؤشرات قياس رضا المرضى، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م.

وفي التفاصيل؛ حصل قسم الطوارئ في مستشفى الحُرّث العام على المركز الثالث على مستوى المملكة، والأول على مستوى المنطقة للمستشفيات سعة 50 سريراً، وحقق قسم الطوارئ بمستشفى الأمراض الصدرية المركز الخامس على مستوى المملكة للسعة السريرية نفسها، فيما حصلت العيادات الخارجية بمستشفى فيفا العام المركز السابع على مستوى المملكة للمستشفيات سعة 50 سريراً.

يذكر أن برنامج قياس تجربة المريض الذي يشرف عليه مركز تجربة المريض بوزارة الصحة هو إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسن (المرضى وذويهم) من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
09:44 PM

"طوارئ الحرث" تحصد المركز الثالث في رضا المراجعين على مستوى المملكة

إضافة إلى تحقيقها المركز الأول على مستوى المنطقة للمستشفيات سعة 50 سريراً

A A A
قاسم الخبراني - جازان
1
63

حققت "صحة جازان"- ممثلةً في عدد من منشآتها الصحية- مراكز متقدمة على مستوى المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بالمملكة، وفقاً لنتائج تقرير برنامج قياس تجربة المريض ومؤشرات قياس رضا المرضى، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م.

وفي التفاصيل؛ حصل قسم الطوارئ في مستشفى الحُرّث العام على المركز الثالث على مستوى المملكة، والأول على مستوى المنطقة للمستشفيات سعة 50 سريراً، وحقق قسم الطوارئ بمستشفى الأمراض الصدرية المركز الخامس على مستوى المملكة للسعة السريرية نفسها، فيما حصلت العيادات الخارجية بمستشفى فيفا العام المركز السابع على مستوى المملكة للمستشفيات سعة 50 سريراً.

يذكر أن برنامج قياس تجربة المريض الذي يشرف عليه مركز تجربة المريض بوزارة الصحة هو إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسن (المرضى وذويهم) من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,409
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,626
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,958
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة