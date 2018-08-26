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رئاسة الحرمين تدعو قاصدي المسجد الحرام إلى التقيد بأوقات التصاريح الصادرة لهم

تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم للالتزام بمعايير التباعد الجسدي

تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود- لتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من خلال تطبيق معايير التباعد الجسدي؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

ودعا مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، المعتمرين والمصلين، إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر تصاريح العمرة وأداء الصلاة من تطبيق "اعتمرنا" وتطبيق "توكلنا"، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية.

مبينًا إلى أنه تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم؛ وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي؛ لافتًا إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

يأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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رئاسة الحرمين تدعو قاصدي المسجد الحرام إلى التقيد بأوقات التصاريح الصادرة لهم
سبق

تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود- لتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من خلال تطبيق معايير التباعد الجسدي؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

ودعا مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، المعتمرين والمصلين، إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر تصاريح العمرة وأداء الصلاة من تطبيق "اعتمرنا" وتطبيق "توكلنا"، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية.

مبينًا إلى أنه تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم؛ وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي؛ لافتًا إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

يأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
08:50 AM

رئاسة الحرمين تدعو قاصدي المسجد الحرام إلى التقيد بأوقات التصاريح الصادرة لهم

تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم للالتزام بمعايير التباعد الجسدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود- لتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من خلال تطبيق معايير التباعد الجسدي؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

ودعا مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، المعتمرين والمصلين، إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر تصاريح العمرة وأداء الصلاة من تطبيق "اعتمرنا" وتطبيق "توكلنا"، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية.

مبينًا إلى أنه تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم؛ وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي؛ لافتًا إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

يأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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