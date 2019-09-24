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"آل الشيخ" لـ"سبق": التعليم صناعة المستقبل لأي وطن

مؤكداً أن مصلحة المواطنين والمواطنات وتأسيس مستقبل زاهر لهم فوق كل شيء

شدَّد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في تصريح إلى "سبق" على أهمية ودور رسالة التعليم، ومسؤوليته في صناعة المستقبل للأوطان، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يُصنع رجال للمستقبل بدون حضور رسالته التي تأتي في صورة المنهج المتكامل الذي يستحضر تاريخ هذا الوطن وتاريخ أبنائه وقيمه الحضارية وعقيدته الثابتة تحت راية التوحيد. مؤكدًا أن تحقيق مصلحة المواطن والمواطنة، وبناءهم، وتأسيس مستقبل زاهر لهم، فوق كل شيء.

وقال لـ"سبق" على هامش احتفالية وزارة التعليم بمقرها بالرياض باليوم الوطني الـ89، التي أقيمت مساء أمس الاثنين برعاية أمير منطقة الرياض، ردًّا على سؤالها عن توجيهه رسالة وطنية لمنسوبي وزارته في ذكرى يوم الوطن المجيد الـ89: "بدون شك التعليم هو صناعة المستقبل لأي وطن، فإذا تراخى، أو أصابه خلل، أو توترت رسالته، أو لم تكن على درجة التركيز التي تستجمع المكان والزمان، وتستحضر التاريخ، وتستحضر أيضًا ثبات هذا الوطن ورجاله، فإنه لا يمكن أن تصنع رجالاً للمستقبل بدون هذا الحضور".

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا الحضور يأتي في صورة المنهج المتكامل الذي يستحضر تاريخ هذا الوطن، وتاريخ أبنائه، وقيمه الحضارية، وعقيدته الثابتة تحت راية التوحيد، وأيضًا يستحضر ما قدمه أجدادنا وآباؤنا للعالم في مختلف أصقاعه من خدمة للإنسانية وللعالم الإسلامي وللدول العربية في مختلف القضايا والمناحي.

وأضاف الوزير "آل الشيخ": لا يزال هذا الوطن برجاله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وجميع رجالات هذا الوطن، يقدمون ويبذلون من أجل خدمة أبناء وبنات هذا الوطن، وخدمة الدول العربية والعالم الإسلامي والإنسانية.. مؤكدًا أن مصلحة المواطن والمواطنة، وبناءهم، وتأسيس مستقبل زاهر لهم، فوق كل شيء.

كما وصف وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الوطني باليوم العظيم الذي نتذكر فيه نعم الله من خلال ما قدمه مؤسس هذا الكيان -رحمه الله- وأبناؤه ملوك هذه البلاد من بعده، وهم مستمرون في العطاء لهذا الوطن وأبنائه، والآن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يواصل مسيرة أجداده ووالده، وكذلك سمو ولي عهده الأمين.

وقال: "هذا اليوم من أهم الأيام للطلاب والطالبات وأبناء وبنات السعودية، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لوزارة التعليم؛ لأنها هي المحضن والمُربي لجيل المستقبل؛ لتغرس في أبنائها وبناتها حب هذا الوطن وقيمته وتاريخه وقيمة رموزه، وعلى رأسهم مؤسس السعودية جلاله الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه- الذي كان رجلاً في دولة، ودولة في رجل، واستطاع أن يوحد هذا الوطن، وأن يكوِّن منه دولة مباركة عظيمة، لها امتدادها التاريخي وعظمتها".

وأضاف: الملك المؤسس –رحمه الله- استطاع أن يحيل مناطق السعودية التي كانت تعيش بين الخوف والتشتت والتخلف الاقتصادي إلى وحدة آمنة، تجتمع تحت لوائها قلوب الناس بالعدل والسلام والمحبة والتآخي تحت راية التوحيد، وأيضًا بما يقدمه هذا الوطن من مكتسبات لأبنائه وبناته.

وقال الوزير آل الشيخ: نحن دائمًا في وزارة التعليم مع قيادتنا نقف صفًّا واحدًا، وهذا يوم للوطن وللمحبة، ونعبّر عن تاريخ وعزة هذه الأرض وأهلها وقيمتهم على مدى التاريخ منذ بداية الإسلام، ومنذ أن استطاعت هذه البلاد أن تتوحد على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وتحت راية التوحيد.. واستمر على ذلك أبناؤه، وإن شاء الله يستمرون عهودًا قادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" لـ"سبق": التعليم صناعة المستقبل لأي وطن
سبق

شدَّد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في تصريح إلى "سبق" على أهمية ودور رسالة التعليم، ومسؤوليته في صناعة المستقبل للأوطان، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يُصنع رجال للمستقبل بدون حضور رسالته التي تأتي في صورة المنهج المتكامل الذي يستحضر تاريخ هذا الوطن وتاريخ أبنائه وقيمه الحضارية وعقيدته الثابتة تحت راية التوحيد. مؤكدًا أن تحقيق مصلحة المواطن والمواطنة، وبناءهم، وتأسيس مستقبل زاهر لهم، فوق كل شيء.

وقال لـ"سبق" على هامش احتفالية وزارة التعليم بمقرها بالرياض باليوم الوطني الـ89، التي أقيمت مساء أمس الاثنين برعاية أمير منطقة الرياض، ردًّا على سؤالها عن توجيهه رسالة وطنية لمنسوبي وزارته في ذكرى يوم الوطن المجيد الـ89: "بدون شك التعليم هو صناعة المستقبل لأي وطن، فإذا تراخى، أو أصابه خلل، أو توترت رسالته، أو لم تكن على درجة التركيز التي تستجمع المكان والزمان، وتستحضر التاريخ، وتستحضر أيضًا ثبات هذا الوطن ورجاله، فإنه لا يمكن أن تصنع رجالاً للمستقبل بدون هذا الحضور".

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا الحضور يأتي في صورة المنهج المتكامل الذي يستحضر تاريخ هذا الوطن، وتاريخ أبنائه، وقيمه الحضارية، وعقيدته الثابتة تحت راية التوحيد، وأيضًا يستحضر ما قدمه أجدادنا وآباؤنا للعالم في مختلف أصقاعه من خدمة للإنسانية وللعالم الإسلامي وللدول العربية في مختلف القضايا والمناحي.

وأضاف الوزير "آل الشيخ": لا يزال هذا الوطن برجاله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وجميع رجالات هذا الوطن، يقدمون ويبذلون من أجل خدمة أبناء وبنات هذا الوطن، وخدمة الدول العربية والعالم الإسلامي والإنسانية.. مؤكدًا أن مصلحة المواطن والمواطنة، وبناءهم، وتأسيس مستقبل زاهر لهم، فوق كل شيء.

كما وصف وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الوطني باليوم العظيم الذي نتذكر فيه نعم الله من خلال ما قدمه مؤسس هذا الكيان -رحمه الله- وأبناؤه ملوك هذه البلاد من بعده، وهم مستمرون في العطاء لهذا الوطن وأبنائه، والآن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يواصل مسيرة أجداده ووالده، وكذلك سمو ولي عهده الأمين.

وقال: "هذا اليوم من أهم الأيام للطلاب والطالبات وأبناء وبنات السعودية، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لوزارة التعليم؛ لأنها هي المحضن والمُربي لجيل المستقبل؛ لتغرس في أبنائها وبناتها حب هذا الوطن وقيمته وتاريخه وقيمة رموزه، وعلى رأسهم مؤسس السعودية جلاله الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه- الذي كان رجلاً في دولة، ودولة في رجل، واستطاع أن يوحد هذا الوطن، وأن يكوِّن منه دولة مباركة عظيمة، لها امتدادها التاريخي وعظمتها".

وأضاف: الملك المؤسس –رحمه الله- استطاع أن يحيل مناطق السعودية التي كانت تعيش بين الخوف والتشتت والتخلف الاقتصادي إلى وحدة آمنة، تجتمع تحت لوائها قلوب الناس بالعدل والسلام والمحبة والتآخي تحت راية التوحيد، وأيضًا بما يقدمه هذا الوطن من مكتسبات لأبنائه وبناته.

وقال الوزير آل الشيخ: نحن دائمًا في وزارة التعليم مع قيادتنا نقف صفًّا واحدًا، وهذا يوم للوطن وللمحبة، ونعبّر عن تاريخ وعزة هذه الأرض وأهلها وقيمتهم على مدى التاريخ منذ بداية الإسلام، ومنذ أن استطاعت هذه البلاد أن تتوحد على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وتحت راية التوحيد.. واستمر على ذلك أبناؤه، وإن شاء الله يستمرون عهودًا قادمة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:15 PM

"آل الشيخ" لـ"سبق": التعليم صناعة المستقبل لأي وطن

مؤكداً أن مصلحة المواطنين والمواطنات وتأسيس مستقبل زاهر لهم فوق كل شيء

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عبدالحكيم شار - الرياض
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شدَّد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في تصريح إلى "سبق" على أهمية ودور رسالة التعليم، ومسؤوليته في صناعة المستقبل للأوطان، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يُصنع رجال للمستقبل بدون حضور رسالته التي تأتي في صورة المنهج المتكامل الذي يستحضر تاريخ هذا الوطن وتاريخ أبنائه وقيمه الحضارية وعقيدته الثابتة تحت راية التوحيد. مؤكدًا أن تحقيق مصلحة المواطن والمواطنة، وبناءهم، وتأسيس مستقبل زاهر لهم، فوق كل شيء.

وقال لـ"سبق" على هامش احتفالية وزارة التعليم بمقرها بالرياض باليوم الوطني الـ89، التي أقيمت مساء أمس الاثنين برعاية أمير منطقة الرياض، ردًّا على سؤالها عن توجيهه رسالة وطنية لمنسوبي وزارته في ذكرى يوم الوطن المجيد الـ89: "بدون شك التعليم هو صناعة المستقبل لأي وطن، فإذا تراخى، أو أصابه خلل، أو توترت رسالته، أو لم تكن على درجة التركيز التي تستجمع المكان والزمان، وتستحضر التاريخ، وتستحضر أيضًا ثبات هذا الوطن ورجاله، فإنه لا يمكن أن تصنع رجالاً للمستقبل بدون هذا الحضور".

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا الحضور يأتي في صورة المنهج المتكامل الذي يستحضر تاريخ هذا الوطن، وتاريخ أبنائه، وقيمه الحضارية، وعقيدته الثابتة تحت راية التوحيد، وأيضًا يستحضر ما قدمه أجدادنا وآباؤنا للعالم في مختلف أصقاعه من خدمة للإنسانية وللعالم الإسلامي وللدول العربية في مختلف القضايا والمناحي.

وأضاف الوزير "آل الشيخ": لا يزال هذا الوطن برجاله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وجميع رجالات هذا الوطن، يقدمون ويبذلون من أجل خدمة أبناء وبنات هذا الوطن، وخدمة الدول العربية والعالم الإسلامي والإنسانية.. مؤكدًا أن مصلحة المواطن والمواطنة، وبناءهم، وتأسيس مستقبل زاهر لهم، فوق كل شيء.

كما وصف وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الوطني باليوم العظيم الذي نتذكر فيه نعم الله من خلال ما قدمه مؤسس هذا الكيان -رحمه الله- وأبناؤه ملوك هذه البلاد من بعده، وهم مستمرون في العطاء لهذا الوطن وأبنائه، والآن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يواصل مسيرة أجداده ووالده، وكذلك سمو ولي عهده الأمين.

وقال: "هذا اليوم من أهم الأيام للطلاب والطالبات وأبناء وبنات السعودية، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لوزارة التعليم؛ لأنها هي المحضن والمُربي لجيل المستقبل؛ لتغرس في أبنائها وبناتها حب هذا الوطن وقيمته وتاريخه وقيمة رموزه، وعلى رأسهم مؤسس السعودية جلاله الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه- الذي كان رجلاً في دولة، ودولة في رجل، واستطاع أن يوحد هذا الوطن، وأن يكوِّن منه دولة مباركة عظيمة، لها امتدادها التاريخي وعظمتها".

وأضاف: الملك المؤسس –رحمه الله- استطاع أن يحيل مناطق السعودية التي كانت تعيش بين الخوف والتشتت والتخلف الاقتصادي إلى وحدة آمنة، تجتمع تحت لوائها قلوب الناس بالعدل والسلام والمحبة والتآخي تحت راية التوحيد، وأيضًا بما يقدمه هذا الوطن من مكتسبات لأبنائه وبناته.

وقال الوزير آل الشيخ: نحن دائمًا في وزارة التعليم مع قيادتنا نقف صفًّا واحدًا، وهذا يوم للوطن وللمحبة، ونعبّر عن تاريخ وعزة هذه الأرض وأهلها وقيمتهم على مدى التاريخ منذ بداية الإسلام، ومنذ أن استطاعت هذه البلاد أن تتوحد على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وتحت راية التوحيد.. واستمر على ذلك أبناؤه، وإن شاء الله يستمرون عهودًا قادمة.

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