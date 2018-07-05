"متعب بن عبدالله" يواسي أبناء "شاعي البقمي" في وفاة والدهم

أشاد بجهود الفقيد مع والده الملك عبدالله منذ التأسيس للحرس الوطني

تلقى ابن أقدم ضابط بالحرس الوطني عبدالله بن شاعي البقمي، اتصال عزاء ومواساة في وفاة والده، من الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال الأمير متعب في اتصاله: "تلقينا نبأ وفاة والدكم المقدم شاعي بن مفلح البقمي -يرحمه الله- ونحن إذ نواسيكم في مصابكم الجلل، نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنَّا لله وإنا اليه راجعون".

وأشاد الأمير متعب بن عبدالله بالجهود التي بذلها الفقيد مع والده الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله منذ التأسيس للحرس الوطني وكذلك المهام والأعمال الميدانية التي قد كلّف بها طيلة خدمته العسكرية التي تجاوزت الخمسة وثلاثين عامًا وسجل من خلالها أعمالاً بطولية في ميادين الشرف مدافعًا عن دينه وعقيدته، مستشهدًا بإصابة الفقيد بعدة طلقات عندما كان قائدًا لمجموعة الاقتحام في أحداث الحرم.

أبناء الفقيد رفعوا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى الأمير متعب بن عبدالله، وإلى كل من واساهم في مصابهم، سواء بالحضور أم الاتصال، داعين الله ألا يُري أحدًا مكروهًا، وأن يجزل لهم المثوبة وأن يغفر لفقيدهم.