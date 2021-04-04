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"الهويش" يقود مواجهة النصر والفيصلي .. و"البلوي" للتعاون والفتح

في نصف نهائي كأس الملك

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباراتي التعاون والفتح، النصر والفيصلي، وذلك ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون - الفتح

حكم ساحة: فيصل البلوي.
مساعد أول: بدر الشمراني.
مساعد ثاني: خلف الشمري.
حكم رابع: سلطان الحربي.
حكم فيديو: خالد الطريس.
مساعد حكم فيديو: فهد العمري .

النصر - الفيصلي

حكم ساحة: محمد الهويش.
مساعد أول: محمد العبكري.
مساعد ثاني: هشام الرفاعي.
حكم رابع: ماجد الشمراني.
حكم فيديو: تركي الخضير.
مساعد حكم فيديو: عبدالرحيم الشمري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهويش" يقود مواجهة النصر والفيصلي .. و"البلوي" للتعاون والفتح
سبق

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباراتي التعاون والفتح، النصر والفيصلي، وذلك ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون - الفتح

حكم ساحة: فيصل البلوي.
مساعد أول: بدر الشمراني.
مساعد ثاني: خلف الشمري.
حكم رابع: سلطان الحربي.
حكم فيديو: خالد الطريس.
مساعد حكم فيديو: فهد العمري .

النصر - الفيصلي

حكم ساحة: محمد الهويش.
مساعد أول: محمد العبكري.
مساعد ثاني: هشام الرفاعي.
حكم رابع: ماجد الشمراني.
حكم فيديو: تركي الخضير.
مساعد حكم فيديو: عبدالرحيم الشمري.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
05:24 PM

"الهويش" يقود مواجهة النصر والفيصلي .. و"البلوي" للتعاون والفتح

في نصف نهائي كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباراتي التعاون والفتح، النصر والفيصلي، وذلك ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون - الفتح

حكم ساحة: فيصل البلوي.
مساعد أول: بدر الشمراني.
مساعد ثاني: خلف الشمري.
حكم رابع: سلطان الحربي.
حكم فيديو: خالد الطريس.
مساعد حكم فيديو: فهد العمري .

النصر - الفيصلي

حكم ساحة: محمد الهويش.
مساعد أول: محمد العبكري.
مساعد ثاني: هشام الرفاعي.
حكم رابع: ماجد الشمراني.
حكم فيديو: تركي الخضير.
مساعد حكم فيديو: عبدالرحيم الشمري.

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