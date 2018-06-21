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الجموع تشيع الشهيد الفارسي ببيش والمحافظ ينقل تعازي القيادة لذويه

استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

أدّى محافظ بيش حسن عبدالله أبو شرحة، بعد صلاة عصر الجمعة، بجامع الحجروف بمركز الخلاوية بمحافظة بيش، صلاة الميت على الشهيد وكيل رقيب فيصل بن يحيى بن شوعي فارسي أحد منتسبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لذوي الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبرت أسرة وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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الجموع تشيع الشهيد الفارسي ببيش والمحافظ ينقل تعازي القيادة لذويه
سبق

أدّى محافظ بيش حسن عبدالله أبو شرحة، بعد صلاة عصر الجمعة، بجامع الحجروف بمركز الخلاوية بمحافظة بيش، صلاة الميت على الشهيد وكيل رقيب فيصل بن يحيى بن شوعي فارسي أحد منتسبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لذوي الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبرت أسرة وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
08:58 PM

الجموع تشيع الشهيد الفارسي ببيش والمحافظ ينقل تعازي القيادة لذويه

استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

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فهد كاملي - جازان
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أدّى محافظ بيش حسن عبدالله أبو شرحة، بعد صلاة عصر الجمعة، بجامع الحجروف بمركز الخلاوية بمحافظة بيش، صلاة الميت على الشهيد وكيل رقيب فيصل بن يحيى بن شوعي فارسي أحد منتسبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لذوي الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبرت أسرة وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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