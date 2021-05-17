شرطة الباحة تضبط 24 شخصًا خالفوا الإجراءات الاحترازية

أكدت اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الباحة، أن الجهات الأمنية المختصة، ضبطت 24 شخصًا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، ولائحة الحد من التجمعات.

وقال المتحدث: تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

وأضاف: تم القبض على شخصين قاما بإطلاق النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.