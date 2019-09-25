النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. إعلانات كـ"جامعة إمام صبح في اليل" نموذج سيئ لتشويه "العربية" في شوارعنا

مخالفة للذوق العام والأنظمة المرورية.. وغياب العقوبات وسَّع دائرة العشوائية

عندما ترى بعض سيارات نقل الطلاب والطالبات تروعك الأخطاء الإملائية واللغوية التي يرتكبها وافدون، ابتذلوا اللغة العربية، وبدت مركباتهم مرتعًا لـ"الشخبطة" والملصقات المليئة بأرقام التواصل.. وهذا – بلا شك - "مطابق" للمخالفات المرورية!

الصورة المرفقة للخبر تم التقاطها أمس في أحد أحياء الرياض، وهي صورة "حية" لواقع "محزن" من سائقين، أصابوا لغة القرآن الكريم في "مقتل"؛ لأنهم ببساطة أَمِنوا العقوبة؛ فأساؤوا الأدب.

ومَن يقرأ ملصق الزجاج الخلفي بجملة "جامعة إمام صبح في اليل" يُصاب بدهشة وذهول من التمادي في كتابة الإعلان بطريقة عفوية، وكأنها لغة "أوردو"! كما أن مشهد المركبة السيئ يدخل في لائحة وقواعد الذوق العام، ويخالف النظام المروري وفق جدول المخالفات رقم 4 القاضي بغرامة من 500 - 900 ريال بحق مَن وضع كتابة أو رسمًا أو ملصقًا أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة. ويبدو أن عدم تطبيق هذا النوع من العقوبات وسّع دائرة الكتابات العشوائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. إعلانات كـ"جامعة إمام صبح في اليل" نموذج سيئ لتشويه "العربية" في شوارعنا
سبق

عندما ترى بعض سيارات نقل الطلاب والطالبات تروعك الأخطاء الإملائية واللغوية التي يرتكبها وافدون، ابتذلوا اللغة العربية، وبدت مركباتهم مرتعًا لـ"الشخبطة" والملصقات المليئة بأرقام التواصل.. وهذا – بلا شك - "مطابق" للمخالفات المرورية!

الصورة المرفقة للخبر تم التقاطها أمس في أحد أحياء الرياض، وهي صورة "حية" لواقع "محزن" من سائقين، أصابوا لغة القرآن الكريم في "مقتل"؛ لأنهم ببساطة أَمِنوا العقوبة؛ فأساؤوا الأدب.

ومَن يقرأ ملصق الزجاج الخلفي بجملة "جامعة إمام صبح في اليل" يُصاب بدهشة وذهول من التمادي في كتابة الإعلان بطريقة عفوية، وكأنها لغة "أوردو"! كما أن مشهد المركبة السيئ يدخل في لائحة وقواعد الذوق العام، ويخالف النظام المروري وفق جدول المخالفات رقم 4 القاضي بغرامة من 500 - 900 ريال بحق مَن وضع كتابة أو رسمًا أو ملصقًا أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة. ويبدو أن عدم تطبيق هذا النوع من العقوبات وسّع دائرة الكتابات العشوائية.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
10:52 PM

شاهد.. إعلانات كـ"جامعة إمام صبح في اليل" نموذج سيئ لتشويه "العربية" في شوارعنا

مخالفة للذوق العام والأنظمة المرورية.. وغياب العقوبات وسَّع دائرة العشوائية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
12
14,297

عندما ترى بعض سيارات نقل الطلاب والطالبات تروعك الأخطاء الإملائية واللغوية التي يرتكبها وافدون، ابتذلوا اللغة العربية، وبدت مركباتهم مرتعًا لـ"الشخبطة" والملصقات المليئة بأرقام التواصل.. وهذا – بلا شك - "مطابق" للمخالفات المرورية!

الصورة المرفقة للخبر تم التقاطها أمس في أحد أحياء الرياض، وهي صورة "حية" لواقع "محزن" من سائقين، أصابوا لغة القرآن الكريم في "مقتل"؛ لأنهم ببساطة أَمِنوا العقوبة؛ فأساؤوا الأدب.

ومَن يقرأ ملصق الزجاج الخلفي بجملة "جامعة إمام صبح في اليل" يُصاب بدهشة وذهول من التمادي في كتابة الإعلان بطريقة عفوية، وكأنها لغة "أوردو"! كما أن مشهد المركبة السيئ يدخل في لائحة وقواعد الذوق العام، ويخالف النظام المروري وفق جدول المخالفات رقم 4 القاضي بغرامة من 500 - 900 ريال بحق مَن وضع كتابة أو رسمًا أو ملصقًا أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة. ويبدو أن عدم تطبيق هذا النوع من العقوبات وسّع دائرة الكتابات العشوائية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,024
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,150
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,728

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة