أعلن في مالي اليوم عن وفاة رئيس البلاد السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، عن عمر يناهز 77 عامًا، وفقًا لما أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد نقلاً عن عائلته. وشغل كيتا رئاسة جمهورية مالي خلال فترة ما بين سبتمبر 2013 وأغسطس 2020 عندما أجبر على ترك منصبه نتيجة انقلاب سلطوي. وقبل ذلك تولي كيتا منصبي رئيس الحكومة (فبراير 1994- فبراير 2000) ورئيس الجمعية الوطنية (سبتمبر 2002-سبتمبر 2007). وكان الرئيس الراحل سيحتفل بعيد ميلاده الـ77 في 29 يناير الجاري.

قبل أيام من ذكرى مولده.. وفاة رئيس مالي السابق "إبراهيم كيتا" عن 77 عامًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-16 أعلن في مالي اليوم عن وفاة رئيس البلاد السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، عن عمر يناهز 77 عامًا، وفقًا لما أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد نقلاً عن عائلته.



وشغل كيتا رئاسة جمهورية مالي خلال فترة ما بين سبتمبر 2013 وأغسطس 2020 عندما أجبر على ترك منصبه نتيجة انقلاب سلطوي.



وقبل ذلك تولي كيتا منصبي رئيس الحكومة (فبراير 1994- فبراير 2000) ورئيس الجمعية الوطنية (سبتمبر 2002-سبتمبر 2007).



وكان الرئيس الراحل سيحتفل بعيد ميلاده الـ77 في 29 يناير الجاري.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 03:45 PM

قبل أيام من ذكرى مولده.. وفاة رئيس مالي السابق "إبراهيم كيتا" عن 77 عامًا شغل رئاسة الجمهورية من 2013 وأجبر على ترك منصبه في انقلاب 2020





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أعلن في مالي اليوم عن وفاة رئيس البلاد السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، عن عمر يناهز 77 عامًا، وفقًا لما أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد نقلاً عن عائلته.



وشغل كيتا رئاسة جمهورية مالي خلال فترة ما بين سبتمبر 2013 وأغسطس 2020 عندما أجبر على ترك منصبه نتيجة انقلاب سلطوي.



وقبل ذلك تولي كيتا منصبي رئيس الحكومة (فبراير 1994- فبراير 2000) ورئيس الجمعية الوطنية (سبتمبر 2002-سبتمبر 2007).



وكان الرئيس الراحل سيحتفل بعيد ميلاده الـ77 في 29 يناير الجاري.