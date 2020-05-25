"الفيفي" يُصدر دليلاً لإدارة المخاطر والأزمات في المنظمات

يقع في 64 صفحة.. وموجَّه إلى مُتخذي القرار من قادة ورؤساء مؤسسات

أصدر مستشار التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال، الدكتور فهد الفيفي، دليلاً وصفه بأنه "خارطة طريق وتصوُّر سهل ومبسط للمنهجيات والعمليات والإجراءات والأدوات التي يجب أن يدركها ويستخدمها قائد المنظمة قبل وخلال وبعد حدوث الخطر، وتحوُّله إلى أزمة، وربما كارثة.

وأكد الفيفي لـ"سبق" أن الدليل الذي يقع في 64 صفحة موجَّه إلى متخذي القرار من قادة ورؤساء المنظمات ومديري القطاعات والإدارات في المنظمات الحكومية والخاصة، الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة.

ووفقًا للفيفي فإن الدليل يسعى للإسهام بطريقة علمية وعملية إلى التعرف على التوجهات الاستراتيجية للمنظمات لإدارة المخاطر والأزمات، ومساعدة القائد على التعامل الفعّال والصحيح مع المخاطر والأزمات، ومساعدة القائد في اتخاذ القرارات الصحيحة، والاستجابة الملائمة حال حدوث خطر أو أزمة، ومساعدة القائد والمنظمة على بناء وتطوير وتطبيق الأدوار التنظيمية الصحيحة حال حدوث الأزمة، ومساعدة القائد على اختيار وتطبيق واستخدام الأدوات التنظيمية الصحيحة لإدارة المخاطر والأزمات، إضافة إلى تقديم عدد من التوصيات المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات.

وتضمن الدليل معلومات عن الآليات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية للمنظمة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، إضافة إلى أهم السياسات الإدارية والتنظيمية التي ينبغي على القائد التنبه لها وتبنيها من قِبل منظمته قبل وبعد حدوث الأزمة.

وتطرق الدليل إلى كيفية التعامل مع المخاطر والأزمات التي قد تواجه المنظمات في المستقبل من خلال تقديم الآليات والمنهجيات العلمية والعملية لمساعدتها في بناء أدلة المخاطر، وآلية تقييمها، إضافة إلى أهم الأساليب والخطوات والمنهجيات المتبعة في تحديد أولويات تلك المخاطر من قِبل المنظمات للبدء في تلافيها أو التخفيف من تأثيراتها.

وسلط الدليل الضوء على المنهجيات والآليات والخطط التي يجب أن يقوم بها القائد لتلافي وتخفيف تلك المخاطر والأزمات، إضافة إلى خطط إدارة الأزمات للمنظمات باختلاف أحجامها ونوعية أعمالها.

وتناول الدليل القدرات والأدوات التنظيمية التي يجب على كل منظمة أن تعمل على بنائها وتطويرها.

وعرض الدكتور فهد الفيفي في الدليل بشكل مفصل أهم التقنيات التي ينبغي على المنظمات العمل على تبنيها وتطويرها لإدارة المخاطر والأزمات، إضافة إلى أهم الأدوات والقنوات التي يجب استخدامها حال حدوث الأزمة، إضافة إلى بعض المقترحات والتوصيات التي قد تساعد المنظمات في تلافي المخاطر أو التخفيف من الأزمات حال وقوعها.



ويمكن تحميل الدليل عن طريق الرابط: https://anonfile.com/B1j0ve17of/_pdf