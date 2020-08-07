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استشاري أمراض معدية: اللقاح سيخفف "كورونا" لكن الفيروس لن يختفي

قال: إذا أصبح تأثيره بسيطًا مثل الزكام ونحوه.. فهذا من طبيعة الحياة

توقَّع الدكتور وائل باجهموم استشاري أمراض معدية، أنه عند توفر اللقاح المناسب واستكمال الدراسات المتعلقة الخاصة بعلاجات كورونا المستجد سيبقى الفيروس غير مضر بالإنسان، مستبعداً اختفاء الفيروس تماماً من الوجود.

وقال الدكتور "وائل" في ردٍ على سؤال "قناة الإخبارية" بخصوص ما إذا كان هناك مؤشرات لانتهاء أو اختفاء فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة: دائمًا نتحدث عن انخفاض معدل العدوى والسيطرة بوجود لقاح والعلاجات المناسبة التي تقضي على هذا الفيروس، ولكن في حقيقة الأمر فلا أعتقد إمكانية اختفاء الفيروس من الوجود تماماً.

وأضاف: الأنفلونزا وفيروسات الأنفلونزا متواجدة على مر العصور ولا تختفي، ولكن المهم هو مدى تأثير هذا الفيروس على جسم الإنسان أو على الحياة البشرية بشكل عام؛ فإذا كان تأثيره بسيطًا مثل الزكام ونحوه فهذا من طبيعة الحياة.

وأشار إلى أنه عند توفر اللقاح المناسب واستكمال الدراسات المتعلقة الخاصة بعلاجات كورونا سيكون متواجدًا وغير مضر بالإنسان.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري أمراض معدية: اللقاح سيخفف "كورونا" لكن الفيروس لن يختفي
سبق

توقَّع الدكتور وائل باجهموم استشاري أمراض معدية، أنه عند توفر اللقاح المناسب واستكمال الدراسات المتعلقة الخاصة بعلاجات كورونا المستجد سيبقى الفيروس غير مضر بالإنسان، مستبعداً اختفاء الفيروس تماماً من الوجود.

وقال الدكتور "وائل" في ردٍ على سؤال "قناة الإخبارية" بخصوص ما إذا كان هناك مؤشرات لانتهاء أو اختفاء فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة: دائمًا نتحدث عن انخفاض معدل العدوى والسيطرة بوجود لقاح والعلاجات المناسبة التي تقضي على هذا الفيروس، ولكن في حقيقة الأمر فلا أعتقد إمكانية اختفاء الفيروس من الوجود تماماً.

وأضاف: الأنفلونزا وفيروسات الأنفلونزا متواجدة على مر العصور ولا تختفي، ولكن المهم هو مدى تأثير هذا الفيروس على جسم الإنسان أو على الحياة البشرية بشكل عام؛ فإذا كان تأثيره بسيطًا مثل الزكام ونحوه فهذا من طبيعة الحياة.

وأشار إلى أنه عند توفر اللقاح المناسب واستكمال الدراسات المتعلقة الخاصة بعلاجات كورونا سيكون متواجدًا وغير مضر بالإنسان.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:24 PM

استشاري أمراض معدية: اللقاح سيخفف "كورونا" لكن الفيروس لن يختفي

قال: إذا أصبح تأثيره بسيطًا مثل الزكام ونحوه.. فهذا من طبيعة الحياة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,402

توقَّع الدكتور وائل باجهموم استشاري أمراض معدية، أنه عند توفر اللقاح المناسب واستكمال الدراسات المتعلقة الخاصة بعلاجات كورونا المستجد سيبقى الفيروس غير مضر بالإنسان، مستبعداً اختفاء الفيروس تماماً من الوجود.

وقال الدكتور "وائل" في ردٍ على سؤال "قناة الإخبارية" بخصوص ما إذا كان هناك مؤشرات لانتهاء أو اختفاء فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة: دائمًا نتحدث عن انخفاض معدل العدوى والسيطرة بوجود لقاح والعلاجات المناسبة التي تقضي على هذا الفيروس، ولكن في حقيقة الأمر فلا أعتقد إمكانية اختفاء الفيروس من الوجود تماماً.

وأضاف: الأنفلونزا وفيروسات الأنفلونزا متواجدة على مر العصور ولا تختفي، ولكن المهم هو مدى تأثير هذا الفيروس على جسم الإنسان أو على الحياة البشرية بشكل عام؛ فإذا كان تأثيره بسيطًا مثل الزكام ونحوه فهذا من طبيعة الحياة.

وأشار إلى أنه عند توفر اللقاح المناسب واستكمال الدراسات المتعلقة الخاصة بعلاجات كورونا سيكون متواجدًا وغير مضر بالإنسان.

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