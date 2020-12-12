تنظيم ملتقى المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد.. مساء الغد

"الذيابي": السعودية دولة رئيسة في تعزيز النزاهة وتتبوأ مكانة مميزة

تنظّم الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع جسور التنمية للاستشارات والتطوير، الملتقى الافتراضي "المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد".

يأتي ذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، مساء يوم غد الأحد الموافق 28 ربيع الآخر- 13 ديسمبر لعام 2020، تزامناً مع الاحتفال العالمي بيوم الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.

وتشتمل محاور الملتقى، الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين، "محاربة الفساد واجب شرعي"، "جهود المنظمات التعليمية والتربوية في مواجهة الفساد"، "الانتماء الوطني ودوره في مكافحة الفساد"، "الأسرة المحارب الأول للفساد"، و"دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد".

وقال عضو مجلس الإدارة وأمين المجلس في الجمعية السعودية للإدارة خليل بن سعد الذيابي: هذا الملتقى يأتي ليسلط الضوء على دور المنظمات في مختلف القطاعات لمواجهة الفساد وتعزيز النزاهة وذلك تماشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين، موجهاً شكره لمعالي وزير التعليم على رعايته الكريمة.

وأضاف: الملتقى يأتي تزامناً مع احتفالات المجتمع الدولي بيوم محاربة الفساد الذي يأتي هذا العام بشعار (متحدون على مكافحة الفساد).

وأردف: المملكة العربية السعودية دولة رئيسة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتتبوأ مكانة مميزة عالمياً في مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، كما تم توجيه دعوات للمسؤولين في جميع القطاعات المدنية والعسكرية لحضور الملتقى.

ودعا الجميع إلى حضور الملتقى عبر الرابط:

https://vimeo.com/event/541465/aeae88c40c

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن أنشطة الجمعية السعودية للإدارة التي شهدت أخيراً انتخاب مجلس إدارة جديد.. وتشمل أنشطة الجمعية عديداً من الفعاليات والبرامج التدريبية والندوات والملتقيات.