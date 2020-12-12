النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنظيم ملتقى المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد.. مساء الغد

"الذيابي": السعودية دولة رئيسة في تعزيز النزاهة وتتبوأ مكانة مميزة

تنظّم الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع جسور التنمية للاستشارات والتطوير، الملتقى الافتراضي "المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد".

يأتي ذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، مساء يوم غد الأحد الموافق 28 ربيع الآخر- 13 ديسمبر لعام 2020، تزامناً مع الاحتفال العالمي بيوم الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.

وتشتمل محاور الملتقى، الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين، "محاربة الفساد واجب شرعي"، "جهود المنظمات التعليمية والتربوية في مواجهة الفساد"، "الانتماء الوطني ودوره في مكافحة الفساد"، "الأسرة المحارب الأول للفساد"، و"دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد".

وقال عضو مجلس الإدارة وأمين المجلس في الجمعية السعودية للإدارة خليل بن سعد الذيابي: هذا الملتقى يأتي ليسلط الضوء على دور المنظمات في مختلف القطاعات لمواجهة الفساد وتعزيز النزاهة وذلك تماشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين، موجهاً شكره لمعالي وزير التعليم على رعايته الكريمة.

وأضاف: الملتقى يأتي تزامناً مع احتفالات المجتمع الدولي بيوم محاربة الفساد الذي يأتي هذا العام بشعار (متحدون على مكافحة الفساد).

وأردف: المملكة العربية السعودية دولة رئيسة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتتبوأ مكانة مميزة عالمياً في مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، كما تم توجيه دعوات للمسؤولين في جميع القطاعات المدنية والعسكرية لحضور الملتقى.

ودعا الجميع إلى حضور الملتقى عبر الرابط:

https://vimeo.com/event/541465/aeae88c40c

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن أنشطة الجمعية السعودية للإدارة التي شهدت أخيراً انتخاب مجلس إدارة جديد.. وتشمل أنشطة الجمعية عديداً من الفعاليات والبرامج التدريبية والندوات والملتقيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنظيم ملتقى المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد.. مساء الغد
سبق

تنظّم الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع جسور التنمية للاستشارات والتطوير، الملتقى الافتراضي "المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد".

يأتي ذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، مساء يوم غد الأحد الموافق 28 ربيع الآخر- 13 ديسمبر لعام 2020، تزامناً مع الاحتفال العالمي بيوم الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.

وتشتمل محاور الملتقى، الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين، "محاربة الفساد واجب شرعي"، "جهود المنظمات التعليمية والتربوية في مواجهة الفساد"، "الانتماء الوطني ودوره في مكافحة الفساد"، "الأسرة المحارب الأول للفساد"، و"دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد".

وقال عضو مجلس الإدارة وأمين المجلس في الجمعية السعودية للإدارة خليل بن سعد الذيابي: هذا الملتقى يأتي ليسلط الضوء على دور المنظمات في مختلف القطاعات لمواجهة الفساد وتعزيز النزاهة وذلك تماشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين، موجهاً شكره لمعالي وزير التعليم على رعايته الكريمة.

وأضاف: الملتقى يأتي تزامناً مع احتفالات المجتمع الدولي بيوم محاربة الفساد الذي يأتي هذا العام بشعار (متحدون على مكافحة الفساد).

وأردف: المملكة العربية السعودية دولة رئيسة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتتبوأ مكانة مميزة عالمياً في مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، كما تم توجيه دعوات للمسؤولين في جميع القطاعات المدنية والعسكرية لحضور الملتقى.

ودعا الجميع إلى حضور الملتقى عبر الرابط:

https://vimeo.com/event/541465/aeae88c40c

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن أنشطة الجمعية السعودية للإدارة التي شهدت أخيراً انتخاب مجلس إدارة جديد.. وتشمل أنشطة الجمعية عديداً من الفعاليات والبرامج التدريبية والندوات والملتقيات.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
01:47 PM

تنظيم ملتقى المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد.. مساء الغد

"الذيابي": السعودية دولة رئيسة في تعزيز النزاهة وتتبوأ مكانة مميزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
218

تنظّم الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع جسور التنمية للاستشارات والتطوير، الملتقى الافتراضي "المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد".

يأتي ذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، مساء يوم غد الأحد الموافق 28 ربيع الآخر- 13 ديسمبر لعام 2020، تزامناً مع الاحتفال العالمي بيوم الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.

وتشتمل محاور الملتقى، الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين، "محاربة الفساد واجب شرعي"، "جهود المنظمات التعليمية والتربوية في مواجهة الفساد"، "الانتماء الوطني ودوره في مكافحة الفساد"، "الأسرة المحارب الأول للفساد"، و"دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد".

وقال عضو مجلس الإدارة وأمين المجلس في الجمعية السعودية للإدارة خليل بن سعد الذيابي: هذا الملتقى يأتي ليسلط الضوء على دور المنظمات في مختلف القطاعات لمواجهة الفساد وتعزيز النزاهة وذلك تماشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين، موجهاً شكره لمعالي وزير التعليم على رعايته الكريمة.

وأضاف: الملتقى يأتي تزامناً مع احتفالات المجتمع الدولي بيوم محاربة الفساد الذي يأتي هذا العام بشعار (متحدون على مكافحة الفساد).

وأردف: المملكة العربية السعودية دولة رئيسة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتتبوأ مكانة مميزة عالمياً في مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، كما تم توجيه دعوات للمسؤولين في جميع القطاعات المدنية والعسكرية لحضور الملتقى.

ودعا الجميع إلى حضور الملتقى عبر الرابط:

https://vimeo.com/event/541465/aeae88c40c

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن أنشطة الجمعية السعودية للإدارة التي شهدت أخيراً انتخاب مجلس إدارة جديد.. وتشمل أنشطة الجمعية عديداً من الفعاليات والبرامج التدريبية والندوات والملتقيات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,522
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,514
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,442
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة