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البرلمان العراقي يمنح الثقة لـ7 وزراء في حكومة "الكاظمي"

بينهم وزيرا النفط والخارجية

منح البرلمان العراقي، اليوم (السبت)، الثقة للمرشحين للوزارات السبع الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي، بينهم وزيرا النفط والخارجية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان أوردته "رويترز"، أن البرلمان العراقي صوت بالموافقة على كل من إحسان عبدالجبار إسماعيل وزيراً للنفط، وفؤاد محمد حسين وزيرًا للخارجية، وأيفان فائق يعقوب وزيرًا للهجرة والمهجرين، وعلاء أحمد حسن وزيرًا للتجارة، ومحمد كريم جاسم وزيرًا للزراعة، وسالار عبد الستار وزيرًا للعدل وحسن ناظم عبد حمادي وزيرًا للسياحة والثقافة والآثار.

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البرلمان العراقي يمنح الثقة لـ7 وزراء في حكومة "الكاظمي"
سبق

منح البرلمان العراقي، اليوم (السبت)، الثقة للمرشحين للوزارات السبع الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي، بينهم وزيرا النفط والخارجية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان أوردته "رويترز"، أن البرلمان العراقي صوت بالموافقة على كل من إحسان عبدالجبار إسماعيل وزيراً للنفط، وفؤاد محمد حسين وزيرًا للخارجية، وأيفان فائق يعقوب وزيرًا للهجرة والمهجرين، وعلاء أحمد حسن وزيرًا للتجارة، ومحمد كريم جاسم وزيرًا للزراعة، وسالار عبد الستار وزيرًا للعدل وحسن ناظم عبد حمادي وزيرًا للسياحة والثقافة والآثار.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:54 PM

البرلمان العراقي يمنح الثقة لـ7 وزراء في حكومة "الكاظمي"

بينهم وزيرا النفط والخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منح البرلمان العراقي، اليوم (السبت)، الثقة للمرشحين للوزارات السبع الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي، بينهم وزيرا النفط والخارجية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان أوردته "رويترز"، أن البرلمان العراقي صوت بالموافقة على كل من إحسان عبدالجبار إسماعيل وزيراً للنفط، وفؤاد محمد حسين وزيرًا للخارجية، وأيفان فائق يعقوب وزيرًا للهجرة والمهجرين، وعلاء أحمد حسن وزيرًا للتجارة، ومحمد كريم جاسم وزيرًا للزراعة، وسالار عبد الستار وزيرًا للعدل وحسن ناظم عبد حمادي وزيرًا للسياحة والثقافة والآثار.

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