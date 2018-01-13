"خالد بن سلمان": يومٌ حزين نودّع فيه السلطان قابوس رائد النهضة العمانية

قال: تشرفت باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط وكنت محمّلاً بتحيات وتقدير القيادة

قدّم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، التعازي الصادقة للسلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق، ترافقها أصدق الأمنيات لجلالته بأن يوفقه الله لتحقيق تطلعات الشعب العماني الشقيق على الأسس التي أرساها الفقيد السلطان قابوس بن سعيد (يرحمه الله).

وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي في "تويتر": "يومٌ حزين نودع فيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد رائد النهضة العمانية ومؤسس السلطنة الحديثة، والقائد العربي الحكيم الذي تشرفت باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط، وكنت محمّلاً بتحيات وتقدير مولاي الملك سلمان وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجلالته.. تغمده الله بواسع رحمته".