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"خالد بن سلمان": يومٌ حزين نودّع فيه السلطان قابوس رائد النهضة العمانية

قال: تشرفت باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط وكنت محمّلاً بتحيات وتقدير القيادة

قدّم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، التعازي الصادقة للسلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق، ترافقها أصدق الأمنيات لجلالته بأن يوفقه الله لتحقيق تطلعات الشعب العماني الشقيق على الأسس التي أرساها الفقيد السلطان قابوس بن سعيد (يرحمه الله).

وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي في "تويتر": "يومٌ حزين نودع فيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد رائد النهضة العمانية ومؤسس السلطنة الحديثة، والقائد العربي الحكيم الذي تشرفت باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط، وكنت محمّلاً بتحيات وتقدير مولاي الملك سلمان وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجلالته.. تغمده الله بواسع رحمته".

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان السلطان هيثم بن طارق الفقيد السلطان قابوس بن سعيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن سلمان": يومٌ حزين نودّع فيه السلطان قابوس رائد النهضة العمانية
سبق

قدّم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، التعازي الصادقة للسلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق، ترافقها أصدق الأمنيات لجلالته بأن يوفقه الله لتحقيق تطلعات الشعب العماني الشقيق على الأسس التي أرساها الفقيد السلطان قابوس بن سعيد (يرحمه الله).

وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي في "تويتر": "يومٌ حزين نودع فيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد رائد النهضة العمانية ومؤسس السلطنة الحديثة، والقائد العربي الحكيم الذي تشرفت باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط، وكنت محمّلاً بتحيات وتقدير مولاي الملك سلمان وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجلالته.. تغمده الله بواسع رحمته".

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
05:59 PM

"خالد بن سلمان": يومٌ حزين نودّع فيه السلطان قابوس رائد النهضة العمانية

قال: تشرفت باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط وكنت محمّلاً بتحيات وتقدير القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، التعازي الصادقة للسلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق، ترافقها أصدق الأمنيات لجلالته بأن يوفقه الله لتحقيق تطلعات الشعب العماني الشقيق على الأسس التي أرساها الفقيد السلطان قابوس بن سعيد (يرحمه الله).

وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي في "تويتر": "يومٌ حزين نودع فيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد رائد النهضة العمانية ومؤسس السلطنة الحديثة، والقائد العربي الحكيم الذي تشرفت باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط، وكنت محمّلاً بتحيات وتقدير مولاي الملك سلمان وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجلالته.. تغمده الله بواسع رحمته".

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