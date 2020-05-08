النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زين السعودية" تعلق الجرس في "جود الموظفين" لدعم الأسر الأشد احتياجًا

لم يقتصر دور "زين السعودية" على المشاركة؛ كأول جهة تتفاعل مع فكرة "جود الموظفين"، وإنما بادرت بطرح الفكرة قبل بداية شهر رمضان، من خلال التواصل مع مسؤولي "جود الإسكان".

وبعدما تم طرح الفكرة والترحيب بها وتنفيذها، شهد أمس، تفاعلاً لافتًا من قِبل الجهات الحكومية والخاصة.

وتعود الفكرة إلى رغبة "زين السعودية" في تحفيز منسوبيها على المشاركة في التكفل بتقديم وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً، ثم تحفيز الشركات الخاصة والجهات الحكومية على المساهمة في ذلك، إضافة إلى عملاء "زين السعودية"، بما يتماشى مع الشعار الذي أطلقته "زين" لتعزيز المسؤولية الاجتماعية "زين بأفعالك".

وكان تفاعل الجهات الحكومية مع الفكرة لافتاً، حيث انضمت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وكذلك عدة وزارات؛ كوزارة الصحة، ووزارة البيئة والزراعة وهيئة الطيران المدني، والمركز الوطني للتنافسية، وصندوق التنمية العقاري".. وعلى صعيد الشركات، أسهمت "شركة الاتصالات السعودية STC وموبايلي وبنك الراجحي وبنك الجزيرة وبنك البلاد وعدد من الجهات الأخرى".

يُذكر أن زين السعودية أطلقت، قبل مبادرة "جود الموظفين"، أكثر من 10 مبادرات إنسانية منذ بداية أزمة كورونا، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن، تجسّدت في دعم الجانب التعليمي من خلال التعليم عن بُعد والتسهيل على مؤسسات الأعمال والتخفيف عن العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد، ودعم المصابين أو المعزولين في المستشفيات أو المنازل، وبعض المبادرات التوعوية.

زين السعودية جود الموظفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"زين السعودية" تعلق الجرس في "جود الموظفين" لدعم الأسر الأشد احتياجًا
سبق

لم يقتصر دور "زين السعودية" على المشاركة؛ كأول جهة تتفاعل مع فكرة "جود الموظفين"، وإنما بادرت بطرح الفكرة قبل بداية شهر رمضان، من خلال التواصل مع مسؤولي "جود الإسكان".

وبعدما تم طرح الفكرة والترحيب بها وتنفيذها، شهد أمس، تفاعلاً لافتًا من قِبل الجهات الحكومية والخاصة.

وتعود الفكرة إلى رغبة "زين السعودية" في تحفيز منسوبيها على المشاركة في التكفل بتقديم وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً، ثم تحفيز الشركات الخاصة والجهات الحكومية على المساهمة في ذلك، إضافة إلى عملاء "زين السعودية"، بما يتماشى مع الشعار الذي أطلقته "زين" لتعزيز المسؤولية الاجتماعية "زين بأفعالك".

وكان تفاعل الجهات الحكومية مع الفكرة لافتاً، حيث انضمت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وكذلك عدة وزارات؛ كوزارة الصحة، ووزارة البيئة والزراعة وهيئة الطيران المدني، والمركز الوطني للتنافسية، وصندوق التنمية العقاري".. وعلى صعيد الشركات، أسهمت "شركة الاتصالات السعودية STC وموبايلي وبنك الراجحي وبنك الجزيرة وبنك البلاد وعدد من الجهات الأخرى".

يُذكر أن زين السعودية أطلقت، قبل مبادرة "جود الموظفين"، أكثر من 10 مبادرات إنسانية منذ بداية أزمة كورونا، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن، تجسّدت في دعم الجانب التعليمي من خلال التعليم عن بُعد والتسهيل على مؤسسات الأعمال والتخفيف عن العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد، ودعم المصابين أو المعزولين في المستشفيات أو المنازل، وبعض المبادرات التوعوية.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
04:50 PM
اخر تعديل
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
10:16 PM

"زين السعودية" تعلق الجرس في "جود الموظفين" لدعم الأسر الأشد احتياجًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
12,707

لم يقتصر دور "زين السعودية" على المشاركة؛ كأول جهة تتفاعل مع فكرة "جود الموظفين"، وإنما بادرت بطرح الفكرة قبل بداية شهر رمضان، من خلال التواصل مع مسؤولي "جود الإسكان".

وبعدما تم طرح الفكرة والترحيب بها وتنفيذها، شهد أمس، تفاعلاً لافتًا من قِبل الجهات الحكومية والخاصة.

وتعود الفكرة إلى رغبة "زين السعودية" في تحفيز منسوبيها على المشاركة في التكفل بتقديم وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً، ثم تحفيز الشركات الخاصة والجهات الحكومية على المساهمة في ذلك، إضافة إلى عملاء "زين السعودية"، بما يتماشى مع الشعار الذي أطلقته "زين" لتعزيز المسؤولية الاجتماعية "زين بأفعالك".

وكان تفاعل الجهات الحكومية مع الفكرة لافتاً، حيث انضمت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وكذلك عدة وزارات؛ كوزارة الصحة، ووزارة البيئة والزراعة وهيئة الطيران المدني، والمركز الوطني للتنافسية، وصندوق التنمية العقاري".. وعلى صعيد الشركات، أسهمت "شركة الاتصالات السعودية STC وموبايلي وبنك الراجحي وبنك الجزيرة وبنك البلاد وعدد من الجهات الأخرى".

يُذكر أن زين السعودية أطلقت، قبل مبادرة "جود الموظفين"، أكثر من 10 مبادرات إنسانية منذ بداية أزمة كورونا، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن، تجسّدت في دعم الجانب التعليمي من خلال التعليم عن بُعد والتسهيل على مؤسسات الأعمال والتخفيف عن العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد، ودعم المصابين أو المعزولين في المستشفيات أو المنازل، وبعض المبادرات التوعوية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,189
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة