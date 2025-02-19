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طوكيو.. ركاب السفينة السياحية الموبوءة بكورونا بدأوا مغادرتها

بعد خضوعها للحجْر الصحي أسبوعين قبالة يوكوهاما

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي تفشّى فيروس "كورونا" على متنها، بدأوا اليوم الأربعاء مغادرتها، بعد خضوعها للحجر الصحي أسبوعين قبالة يوكوهاما.

وطِبقًا للإذاعة اليابانية، فإن من المتوقع مغادرة نحو 500 شخص ممن تأكد عدم إصابتهم بالفيروس اليوم الأربعاء؛ على أن تكتمل العملية بحلول يوم الجمعة.

وخضعت السفينة للحجر الصحي منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير الحالي، بعد أن تم اكتشاف حالات إصابة بـ"كورونا" بين ركابها.

وحسب البيانات الأخيرة؛ تجاوز عدد المصابين بالفيروس 540 شخصًا من مجموع نحو 3700 شخص موجودين على متن السفينة بين ركاب وأفراد طاقمها.

وضِمن الدفعة التي تنزل من السفينة اليوم، مواطنان روسيان من أصل 24 روسيًّا كانوا على متن السفينة الموبوءة. وفي وقت سابق أكدت السفارة الروسية في اليابان تسجيل حالتي إصابة بين المواطنين الروس؛ مضيفة أن كلا الحالتين طفيفتين، ونُقِلا -أسوة بجميع المصابين الآخرين- إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ وفقًا لـ(RT).

السفينة السياحية دايموند برنسيس فيروس كورونا الجديد

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طوكيو.. ركاب السفينة السياحية الموبوءة بكورونا بدأوا مغادرتها
سبق

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي تفشّى فيروس "كورونا" على متنها، بدأوا اليوم الأربعاء مغادرتها، بعد خضوعها للحجر الصحي أسبوعين قبالة يوكوهاما.

وطِبقًا للإذاعة اليابانية، فإن من المتوقع مغادرة نحو 500 شخص ممن تأكد عدم إصابتهم بالفيروس اليوم الأربعاء؛ على أن تكتمل العملية بحلول يوم الجمعة.

وخضعت السفينة للحجر الصحي منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير الحالي، بعد أن تم اكتشاف حالات إصابة بـ"كورونا" بين ركابها.

وحسب البيانات الأخيرة؛ تجاوز عدد المصابين بالفيروس 540 شخصًا من مجموع نحو 3700 شخص موجودين على متن السفينة بين ركاب وأفراد طاقمها.

وضِمن الدفعة التي تنزل من السفينة اليوم، مواطنان روسيان من أصل 24 روسيًّا كانوا على متن السفينة الموبوءة. وفي وقت سابق أكدت السفارة الروسية في اليابان تسجيل حالتي إصابة بين المواطنين الروس؛ مضيفة أن كلا الحالتين طفيفتين، ونُقِلا -أسوة بجميع المصابين الآخرين- إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ وفقًا لـ(RT).

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
08:25 AM

طوكيو.. ركاب السفينة السياحية الموبوءة بكورونا بدأوا مغادرتها

بعد خضوعها للحجْر الصحي أسبوعين قبالة يوكوهاما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي تفشّى فيروس "كورونا" على متنها، بدأوا اليوم الأربعاء مغادرتها، بعد خضوعها للحجر الصحي أسبوعين قبالة يوكوهاما.

وطِبقًا للإذاعة اليابانية، فإن من المتوقع مغادرة نحو 500 شخص ممن تأكد عدم إصابتهم بالفيروس اليوم الأربعاء؛ على أن تكتمل العملية بحلول يوم الجمعة.

وخضعت السفينة للحجر الصحي منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير الحالي، بعد أن تم اكتشاف حالات إصابة بـ"كورونا" بين ركابها.

وحسب البيانات الأخيرة؛ تجاوز عدد المصابين بالفيروس 540 شخصًا من مجموع نحو 3700 شخص موجودين على متن السفينة بين ركاب وأفراد طاقمها.

وضِمن الدفعة التي تنزل من السفينة اليوم، مواطنان روسيان من أصل 24 روسيًّا كانوا على متن السفينة الموبوءة. وفي وقت سابق أكدت السفارة الروسية في اليابان تسجيل حالتي إصابة بين المواطنين الروس؛ مضيفة أن كلا الحالتين طفيفتين، ونُقِلا -أسوة بجميع المصابين الآخرين- إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ وفقًا لـ(RT).

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