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تنبيه لـ"الأرصاد": توقع أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على نجران

مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. و"المدني" يدعو للحيطة والحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة)، وتستمر حتى الساعة الـ9مساءً بمشيئة الله.

ودعا الدفاع المدني بنجران، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل في حالة الأمطار الشديدة، كذلك تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال والبُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي.

ويمكن الاطلاع على إرشادات وتعليمات الدفاع المدني عبر موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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تنبيه لـ"الأرصاد": توقع أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على نجران
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة)، وتستمر حتى الساعة الـ9مساءً بمشيئة الله.

ودعا الدفاع المدني بنجران، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل في حالة الأمطار الشديدة، كذلك تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال والبُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي.

ويمكن الاطلاع على إرشادات وتعليمات الدفاع المدني عبر موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:30 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": توقع أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على نجران

مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. و"المدني" يدعو للحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة)، وتستمر حتى الساعة الـ9مساءً بمشيئة الله.

ودعا الدفاع المدني بنجران، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل في حالة الأمطار الشديدة، كذلك تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال والبُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي.

ويمكن الاطلاع على إرشادات وتعليمات الدفاع المدني عبر موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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