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"التميمي" إلى التاسعة بزراعة حائل

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، قراراً يقضي بترقية الفني الزراعي بشير بن سلامة التميمي، إلى المرتبة التاسعة بالفرع.

وعبّر "التميمي" عن شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل، المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، متمنياً أن يكون على قدر الثقة لخدمة الوطن.

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"التميمي" إلى التاسعة بزراعة حائل
سبق

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، قراراً يقضي بترقية الفني الزراعي بشير بن سلامة التميمي، إلى المرتبة التاسعة بالفرع.

وعبّر "التميمي" عن شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل، المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، متمنياً أن يكون على قدر الثقة لخدمة الوطن.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
06:31 PM

"التميمي" إلى التاسعة بزراعة حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، قراراً يقضي بترقية الفني الزراعي بشير بن سلامة التميمي، إلى المرتبة التاسعة بالفرع.

وعبّر "التميمي" عن شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل، المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى، متمنياً أن يكون على قدر الثقة لخدمة الوطن.

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