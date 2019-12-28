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شاهد.. ليبيون يسترجعون فيديو لـ"القذافي" يحذّر من غزو تركيا لبلاده

قال إن الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة ببحر إيجة

تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الليبي السابق معمر القذافي، يحذر فيه الشعب الليبي من عودة وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخرى في المستقبل.

وأكد "القذافي" في خطاب قديم له أن الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة في بحر إيجة، محذراً من تكرار المشهد في المستقبل أي بعودة الغزو العثماني لليبيا.

وجاء تداول مقطع الفيديو بعدما أعلنت حكومة فايز السراج طلبها رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري؛ لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشنّ عملية عسكرة لاستعادة طرابلس من المليشيات المسلحة.

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إنه يتوقع حصول حكومته على تفويض من البرلمان؛ لإرسال جنود إلى ليبيا في الـ8 أو الـ9 من يناير المقبل، وقال: سنلبي دعوة ليبيا لإرسال الجنود بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.

معمر القذافي الاحتلال العثماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد.. ليبيون يسترجعون فيديو لـ"القذافي" يحذّر من غزو تركيا لبلاده
سبق

تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الليبي السابق معمر القذافي، يحذر فيه الشعب الليبي من عودة وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخرى في المستقبل.

وأكد "القذافي" في خطاب قديم له أن الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة في بحر إيجة، محذراً من تكرار المشهد في المستقبل أي بعودة الغزو العثماني لليبيا.

وجاء تداول مقطع الفيديو بعدما أعلنت حكومة فايز السراج طلبها رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري؛ لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشنّ عملية عسكرة لاستعادة طرابلس من المليشيات المسلحة.

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إنه يتوقع حصول حكومته على تفويض من البرلمان؛ لإرسال جنود إلى ليبيا في الـ8 أو الـ9 من يناير المقبل، وقال: سنلبي دعوة ليبيا لإرسال الجنود بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
03:13 PM

شاهد.. ليبيون يسترجعون فيديو لـ"القذافي" يحذّر من غزو تركيا لبلاده

قال إن الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة ببحر إيجة

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حامد العلي - الرياض
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4,864

تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الليبي السابق معمر القذافي، يحذر فيه الشعب الليبي من عودة وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخرى في المستقبل.

وأكد "القذافي" في خطاب قديم له أن الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة في بحر إيجة، محذراً من تكرار المشهد في المستقبل أي بعودة الغزو العثماني لليبيا.

وجاء تداول مقطع الفيديو بعدما أعلنت حكومة فايز السراج طلبها رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري؛ لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشنّ عملية عسكرة لاستعادة طرابلس من المليشيات المسلحة.

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إنه يتوقع حصول حكومته على تفويض من البرلمان؛ لإرسال جنود إلى ليبيا في الـ8 أو الـ9 من يناير المقبل، وقال: سنلبي دعوة ليبيا لإرسال الجنود بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.

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