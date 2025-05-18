فيديو مخيف.. لحظة هروب رجال الإطفاء عبر نيران حريق لوس أنجلوس

عقب انفجار ضخم ونيران بحجم مبنى

فجأة سمع الجميع صوت انفجار مروع هز المكان، وشاهدوا كتلة من النيران بحجم مبنى ضخم، وفي اللحظات التالية كان رجال الإطفاء يغادرون المركز التجاري بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كان عليهم أن يهربوا وسط كتلة النيران.

وتحت عنوان "رجال الإطفاء فروا عبر كرة النيران"، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أصيب 12 رجل إطفاء على الأقل، في انفجار ضخم وقع خلال حريق بمركز تجاري في لوس أنجلوس، مساء السبت الماضي.

وأدى الانفجار إلى إتلاف العديد من واجهات المتاجر، واحتراق عربة إطفاء.

وبثت الصحيفة شريط فيديو يظهر لحظة خروج رجال الإطفاء من المبنى وسط اللهب على سلم الإطفاء الممتد عبر الشارع.

وقال إريك سكوت، المتحدث باسم إدارة إطفاء لوس أنجلوس: "كانوا يركضون عبر كرة اللهب مباشرة للوصول إلى بر الأمان عبر الشارع".

وأضاف "سكوت": "أصيب رجال الإطفاء بحروق واضحة، النيران أدت إلى ذوبان خوذات الحريق".

وقد تلقى 11 من رجال الإطفاء العلاج من إصابات الحروق في مركز لوس أنجلوس الطبي، بينما تم علاج رجل الإطفاء الثاني عشر في غرفة الطوارئ من "إصابة طفيفة في الطرف".

وحتى صباح أمس، خرج ثلاثة من رجال الإطفاء من المستشفى، وبقي ثمانية، بينهم اثنان في حالة حرجة لكن مستقرة.