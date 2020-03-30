مركزه على عمق 211 كم.. زلزال يهز أفغانستان وباكستان

قوته 4.9 درجات ولم يبلغ عن إصابات بعدُ

هز زلزال بعض المباني في أفغانستان وباكستان، اليوم الاثنين.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجات كان مركزه في منطقة هندو كوش الجبلية في أفغانستان على عمق 211 كيلومتراً، وفقاً لـ"رويترز".

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.