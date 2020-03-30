مركزه على عمق 211 كم.. زلزال يهز أفغانستان وباكستان
قوته 4.9 درجات ولم يبلغ عن إصابات بعدُ
هز زلزال بعض المباني في أفغانستان وباكستان، اليوم الاثنين.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجات كان مركزه في منطقة هندو كوش الجبلية في أفغانستان على عمق 211 كيلومتراً، وفقاً لـ"رويترز".
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
أفغانستان
باكستان
زلزال
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
مركزه على عمق 211 كم.. زلزال يهز أفغانستان وباكستان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-30
هز زلزال بعض المباني في أفغانستان وباكستان، اليوم الاثنين.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجات كان مركزه في منطقة هندو كوش الجبلية في أفغانستان على عمق 211 كيلومتراً، وفقاً لـ"رويترز".
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
07:52 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:26 AM
مركزه على عمق 211 كم.. زلزال يهز أفغانستان وباكستان
قوته 4.9 درجات ولم يبلغ عن إصابات بعدُ
هز زلزال بعض المباني في أفغانستان وباكستان، اليوم الاثنين.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجات كان مركزه في منطقة هندو كوش الجبلية في أفغانستان على عمق 211 كيلومتراً، وفقاً لـ"رويترز".
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.