النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركزه على عمق 211 كم.. زلزال يهز أفغانستان وباكستان

قوته 4.9 درجات ولم يبلغ عن إصابات بعدُ

هز زلزال بعض المباني في أفغانستان وباكستان، اليوم الاثنين.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجات كان مركزه في منطقة هندو كوش الجبلية في أفغانستان على عمق 211 كيلومتراً، وفقاً لـ"رويترز".

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

أفغانستان باكستان زلزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مركزه على عمق 211 كم.. زلزال يهز أفغانستان وباكستان
سبق

هز زلزال بعض المباني في أفغانستان وباكستان، اليوم الاثنين.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجات كان مركزه في منطقة هندو كوش الجبلية في أفغانستان على عمق 211 كيلومتراً، وفقاً لـ"رويترز".

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
07:52 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:26 AM

مركزه على عمق 211 كم.. زلزال يهز أفغانستان وباكستان

قوته 4.9 درجات ولم يبلغ عن إصابات بعدُ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,861

هز زلزال بعض المباني في أفغانستان وباكستان، اليوم الاثنين.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجات كان مركزه في منطقة هندو كوش الجبلية في أفغانستان على عمق 211 كيلومتراً، وفقاً لـ"رويترز".

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,332
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,771

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة