النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

قبل مواجهة "الفيحاء".. الأهلي يفتقد لخدمات "الأسمري" و"عبسي"

يفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخدمات الثنائي علي الأسمري، وطلال عبسي، قبل مواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت للأسمري حاجته للبقاء أسبوعًا إضافيًا في باريس، بهدف تقوية الركبة قبل العودة إلى جدة، فيما تغيب إصابة الغضروف المدافع طلال عبسي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحل في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

الفيحاء الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قبل مواجهة "الفيحاء".. الأهلي يفتقد لخدمات "الأسمري" و"عبسي"
سبق

يفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخدمات الثنائي علي الأسمري، وطلال عبسي، قبل مواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت للأسمري حاجته للبقاء أسبوعًا إضافيًا في باريس، بهدف تقوية الركبة قبل العودة إلى جدة، فيما تغيب إصابة الغضروف المدافع طلال عبسي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحل في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
02:53 PM

قبل مواجهة "الفيحاء".. الأهلي يفتقد لخدمات "الأسمري" و"عبسي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
261

يفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخدمات الثنائي علي الأسمري، وطلال عبسي، قبل مواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت للأسمري حاجته للبقاء أسبوعًا إضافيًا في باريس، بهدف تقوية الركبة قبل العودة إلى جدة، فيما تغيب إصابة الغضروف المدافع طلال عبسي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحل في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,904
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,457
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,128
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,111

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة