قبل مواجهة "الفيحاء".. الأهلي يفتقد لخدمات "الأسمري" و"عبسي"

يفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخدمات الثنائي علي الأسمري، وطلال عبسي، قبل مواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت للأسمري حاجته للبقاء أسبوعًا إضافيًا في باريس، بهدف تقوية الركبة قبل العودة إلى جدة، فيما تغيب إصابة الغضروف المدافع طلال عبسي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحل في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.