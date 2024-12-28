"الأرصاد" ينبّه من ضبابٍ وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الطائف
المركز الوطني: الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرّمة في تقريره الصادر عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-.
وتضمن التنبيه تكوُّن ضباب يشمل تأثيره تدنياً في مدى الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، والشفا، والهدا، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات متمنية السلامة للجميع.
"الأرصاد" ينبّه من ضبابٍ وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الطائف
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-28
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرّمة في تقريره الصادر عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-.
وتضمن التنبيه تكوُّن ضباب يشمل تأثيره تدنياً في مدى الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، والشفا، والهدا، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات متمنية السلامة للجميع.
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
09:35 AM
"الأرصاد" ينبّه من ضبابٍ وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الطائف
المركز الوطني: الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرّمة في تقريره الصادر عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-.
وتضمن التنبيه تكوُّن ضباب يشمل تأثيره تدنياً في مدى الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، والشفا، والهدا، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات متمنية السلامة للجميع.