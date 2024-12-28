"الأرصاد" ينبّه من ضبابٍ وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الطائف

المركز الوطني: الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرّمة في تقريره الصادر عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-.

وتضمن التنبيه تكوُّن ضباب يشمل تأثيره تدنياً في مدى الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، والشفا، والهدا، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات متمنية السلامة للجميع.