"الآسيوي": تعيين "الذيابي" عضواً في لجنة الإعلام والاتصال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين شاكر الذيابي عضواً في لجنة الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وسبق للذيابي العمل مديراً للإعلام والاتصال للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين شاكر الذيابي عضواً في لجنة الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وسبق للذيابي العمل مديراً للإعلام والاتصال للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين شاكر الذيابي عضواً في لجنة الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وسبق للذيابي العمل مديراً للإعلام والاتصال للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين شاكر الذيابي عضواً في لجنة الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وسبق للذيابي العمل مديراً للإعلام والاتصال للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.