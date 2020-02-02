الشرطة البريطانية تطلق النار على رجل بعد طعنه آخرين في لندن

تم تطويق منطقة "ستريتهام" التي وقعت فيها الحادثة

هاجمت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، رجلاً خلال محاولته طعن عدد من المارة جنوب العاصمة لندن.

وأطلقت الشرطة البريطانية، النار على رجل طعن سيدة جنوب لندن، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة؛ لتطويق منطقة "ستريتهام" التي وقعت فيها الحادثة، بحسب ما ذكر موقع "العربية".