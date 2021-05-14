الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بالبلاد إلى 6442 حالة
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 6442 حالة.
وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 529 حالة، فيما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها.
الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-14
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 6442 حالة.
وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 529 حالة، فيما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
07:32 PM
الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بالبلاد إلى 6442 حالة
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 6442 حالة.
وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 529 حالة، فيما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها.