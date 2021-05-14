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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بالبلاد إلى 6442 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 6442 حالة.

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 529 حالة، فيما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 6442 حالة.

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 529 حالة، فيما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
07:32 PM

الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بالبلاد إلى 6442 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 6442 حالة.

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 529 حالة، فيما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها.

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