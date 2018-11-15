النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تُعدّ عطوراً ومستحضرات تجميل مغشوشة بمعمل غير مرخص في الأحساء

"مسك الخيرية" تطلق أكبر مسابقة لتطوير ريادة الأعمال في العالم

يستهدف 100 فائز من أصحاب المشاريع الناشئة في مائة دولة

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، عن مسابقة "كأس العالم لريادة الأعمال"، والتي تعد أحدث مبادرات المؤسسة؛ بهدف تطوير وإطلاق أكبر مجموعة من الجيل القادم لرواد الأعمال في العالم.

وقد جاء هذا الإعلان خلال فعاليات منتدى مسك العالمي 2018، المقام في الرياض خلال الفترة 14- 15 نوفمبر الجاري.

تتم هذه المسابقة بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN)، وتستهدف دعم أكثر من مائة ألف مؤسسة وشركة ناشئة كل عام، وتُعد المبادرة الأولى من نوعها في العالم بهذا النطاق والحجم؛ حيث قامت مؤسسة مسك الخيرية بتطوير منهج مختص صُمم من أجل تحفيز الاهتمام بريادة الأعمال لدى الشباب، وتقييم إمكانياتهم، وتسريع عجلة نمو شركاتهم الناشئة.

تشجع المسابقة رواد الأعمال الشباب من 100 دولة حول العالم، عبر خلق الفرصة لهم للتنافس المحلي والدولي، كما تحفز المشاركين والشركات الناشئة لتقييم نموذج العمل وضمان تحقيق النمو بشكل سريع، وامتلاك القدرة على اللجوء عند الحاجة لفكرة جديدة وبدء العمل عليها مباشرة؛ وفقاً لمبدأ "اخفق مبكراً وحاول مجدداً".

وسيبدأ المتسابقون -خلال العام المقبل- في الحصول على برامج لتسريع فرص التعليم والتدريب، كما سيخوضون مسابقات محلية تقام بشكل متزامن في جميع الدول من أجل اختيار 100 فائز يتم الإعلان عنهم في منتدى "مسك" العالمي 2019م، والذي سيقدم لهم كذلك مجموعة من الدورات التدريبية المتقدمة وورش العمل واللقاءات المباشرة مع الخبراء والمتخصصين للتوجيه؛ بهدف إنجاح مشروعاتهم المستقبلية.

يُذكر أن المسابقة ستقوم بتقييم إمكانات رواد الأعمال الشباب الطموحين، وتسريع نمو شركاتهم الناشئة، كما سيساعد الدعم المقدم -خلال العام المقبل- المتسابقين على تقييم نماذج أعمالهم، والنمو بسرعة، واكتشاف المزيد من الأفكار الجيدة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مسك الخيرية" تطلق أكبر مسابقة لتطوير ريادة الأعمال في العالم
سبق

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، عن مسابقة "كأس العالم لريادة الأعمال"، والتي تعد أحدث مبادرات المؤسسة؛ بهدف تطوير وإطلاق أكبر مجموعة من الجيل القادم لرواد الأعمال في العالم.

وقد جاء هذا الإعلان خلال فعاليات منتدى مسك العالمي 2018، المقام في الرياض خلال الفترة 14- 15 نوفمبر الجاري.

تتم هذه المسابقة بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN)، وتستهدف دعم أكثر من مائة ألف مؤسسة وشركة ناشئة كل عام، وتُعد المبادرة الأولى من نوعها في العالم بهذا النطاق والحجم؛ حيث قامت مؤسسة مسك الخيرية بتطوير منهج مختص صُمم من أجل تحفيز الاهتمام بريادة الأعمال لدى الشباب، وتقييم إمكانياتهم، وتسريع عجلة نمو شركاتهم الناشئة.

تشجع المسابقة رواد الأعمال الشباب من 100 دولة حول العالم، عبر خلق الفرصة لهم للتنافس المحلي والدولي، كما تحفز المشاركين والشركات الناشئة لتقييم نموذج العمل وضمان تحقيق النمو بشكل سريع، وامتلاك القدرة على اللجوء عند الحاجة لفكرة جديدة وبدء العمل عليها مباشرة؛ وفقاً لمبدأ "اخفق مبكراً وحاول مجدداً".

وسيبدأ المتسابقون -خلال العام المقبل- في الحصول على برامج لتسريع فرص التعليم والتدريب، كما سيخوضون مسابقات محلية تقام بشكل متزامن في جميع الدول من أجل اختيار 100 فائز يتم الإعلان عنهم في منتدى "مسك" العالمي 2019م، والذي سيقدم لهم كذلك مجموعة من الدورات التدريبية المتقدمة وورش العمل واللقاءات المباشرة مع الخبراء والمتخصصين للتوجيه؛ بهدف إنجاح مشروعاتهم المستقبلية.

يُذكر أن المسابقة ستقوم بتقييم إمكانات رواد الأعمال الشباب الطموحين، وتسريع نمو شركاتهم الناشئة، كما سيساعد الدعم المقدم -خلال العام المقبل- المتسابقين على تقييم نماذج أعمالهم، والنمو بسرعة، واكتشاف المزيد من الأفكار الجيدة".

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:05 AM

"مسك الخيرية" تطلق أكبر مسابقة لتطوير ريادة الأعمال في العالم

يستهدف 100 فائز من أصحاب المشاريع الناشئة في مائة دولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
112

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، عن مسابقة "كأس العالم لريادة الأعمال"، والتي تعد أحدث مبادرات المؤسسة؛ بهدف تطوير وإطلاق أكبر مجموعة من الجيل القادم لرواد الأعمال في العالم.

وقد جاء هذا الإعلان خلال فعاليات منتدى مسك العالمي 2018، المقام في الرياض خلال الفترة 14- 15 نوفمبر الجاري.

تتم هذه المسابقة بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN)، وتستهدف دعم أكثر من مائة ألف مؤسسة وشركة ناشئة كل عام، وتُعد المبادرة الأولى من نوعها في العالم بهذا النطاق والحجم؛ حيث قامت مؤسسة مسك الخيرية بتطوير منهج مختص صُمم من أجل تحفيز الاهتمام بريادة الأعمال لدى الشباب، وتقييم إمكانياتهم، وتسريع عجلة نمو شركاتهم الناشئة.

تشجع المسابقة رواد الأعمال الشباب من 100 دولة حول العالم، عبر خلق الفرصة لهم للتنافس المحلي والدولي، كما تحفز المشاركين والشركات الناشئة لتقييم نموذج العمل وضمان تحقيق النمو بشكل سريع، وامتلاك القدرة على اللجوء عند الحاجة لفكرة جديدة وبدء العمل عليها مباشرة؛ وفقاً لمبدأ "اخفق مبكراً وحاول مجدداً".

وسيبدأ المتسابقون -خلال العام المقبل- في الحصول على برامج لتسريع فرص التعليم والتدريب، كما سيخوضون مسابقات محلية تقام بشكل متزامن في جميع الدول من أجل اختيار 100 فائز يتم الإعلان عنهم في منتدى "مسك" العالمي 2019م، والذي سيقدم لهم كذلك مجموعة من الدورات التدريبية المتقدمة وورش العمل واللقاءات المباشرة مع الخبراء والمتخصصين للتوجيه؛ بهدف إنجاح مشروعاتهم المستقبلية.

يُذكر أن المسابقة ستقوم بتقييم إمكانات رواد الأعمال الشباب الطموحين، وتسريع نمو شركاتهم الناشئة، كما سيساعد الدعم المقدم -خلال العام المقبل- المتسابقين على تقييم نماذج أعمالهم، والنمو بسرعة، واكتشاف المزيد من الأفكار الجيدة".

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,548
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,844
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,416
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,428

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة