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إصابة 75 ليبيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.866

عدد المتعافين بلغ 418

سجَّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 33 حالة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم الأحد أنه بهذه الإحصائية بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 1.866حالة، من بينها 1400 حالة نشطة.

وأضاف بأن إجمالي عدد المتعافين بلغ 418 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 48 حالة.

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إصابة 75 ليبيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.866
سبق

سجَّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 33 حالة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم الأحد أنه بهذه الإحصائية بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 1.866حالة، من بينها 1400 حالة نشطة.

وأضاف بأن إجمالي عدد المتعافين بلغ 418 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 48 حالة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
10:07 PM

إصابة 75 ليبيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.866

عدد المتعافين بلغ 418

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 33 حالة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم الأحد أنه بهذه الإحصائية بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 1.866حالة، من بينها 1400 حالة نشطة.

وأضاف بأن إجمالي عدد المتعافين بلغ 418 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 48 حالة.

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