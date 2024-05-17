النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسجيل 144 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في العراق

ارتفع عدد حالات الوفاة في عموم البلاد إلى 123 حالة

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 144 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وواسط والمثنى والسليمانية, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة بهذا الوباء في عموم العراق إلى 3404 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في محافظتي بغداد وديالى؛ مما رفع عدد حالات الوفاة الكلية في عموم العراق إلى 123 حالة, فيما تم تسجيل 92 حالة شفاء جديدة ,مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 2218 حالة, فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس 1063 مصابًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تسجيل 144 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في العراق
سبق

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 144 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وواسط والمثنى والسليمانية, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة بهذا الوباء في عموم العراق إلى 3404 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في محافظتي بغداد وديالى؛ مما رفع عدد حالات الوفاة الكلية في عموم العراق إلى 123 حالة, فيما تم تسجيل 92 حالة شفاء جديدة ,مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 2218 حالة, فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس 1063 مصابًا.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
09:52 PM

تسجيل 144 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في العراق

ارتفع عدد حالات الوفاة في عموم البلاد إلى 123 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
0
107

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 144 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وواسط والمثنى والسليمانية, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة بهذا الوباء في عموم العراق إلى 3404 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في محافظتي بغداد وديالى؛ مما رفع عدد حالات الوفاة الكلية في عموم العراق إلى 123 حالة, فيما تم تسجيل 92 حالة شفاء جديدة ,مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 2218 حالة, فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس 1063 مصابًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,304
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,400
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,537
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,393

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة