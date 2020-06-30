"إرواء" لخدمات المياه الصالحة للشرب تدشن محطة الفارعة

ضمن استراتيجية دعم المناطق الأشد احتياجاً

دشنت جمعية "إرواء" لخدمات المياه الصالحة للشرب، محطة الفارعة التابعة لمنطقة تبوك، بدعم كريم من أوقاف الضحيان وشراكة مع لجنة التنمية بالفارعة.

وقال المدير التنفيذي لـ"إرواء" متعب المسيند: إن افتتاح هذه المحطة يأتي ضمن استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجاً، والتي تتوافق مع أهداف "رؤية 2030" وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه.

وأوضح "المسيند" أن هذا المشروع يستهدف تقديم الخدمة لأكثر من 1700 مستفيد، من خلال تقديم مياه صالحة للشرب؛ مشيراً إلى أن إنتاجية المحطة تبلغ 200 متر مكعب.

وكشف المدير التنفيذي، أن الجمعية تعمل في المناطق الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ على المصادر الأساسية للمياه، مع العمل على تنمية مواردها، عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات الاحترافية.

وفي ختام حديثه، قدّم "المسيند" شكره لأوقاف عبدالله بن تركي الضحيان، على تقديم مثل هذا الدعم الذي يتماشى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقي الماء".