النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إرواء" لخدمات المياه الصالحة للشرب تدشن محطة الفارعة

ضمن استراتيجية دعم المناطق الأشد احتياجاً

دشنت جمعية "إرواء" لخدمات المياه الصالحة للشرب، محطة الفارعة التابعة لمنطقة تبوك، بدعم كريم من أوقاف الضحيان وشراكة مع لجنة التنمية بالفارعة.

وقال المدير التنفيذي لـ"إرواء" متعب المسيند: إن افتتاح هذه المحطة يأتي ضمن استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجاً، والتي تتوافق مع أهداف "رؤية 2030" وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه.

وأوضح "المسيند" أن هذا المشروع يستهدف تقديم الخدمة لأكثر من 1700 مستفيد، من خلال تقديم مياه صالحة للشرب؛ مشيراً إلى أن إنتاجية المحطة تبلغ 200 متر مكعب.

وكشف المدير التنفيذي، أن الجمعية تعمل في المناطق الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ على المصادر الأساسية للمياه، مع العمل على تنمية مواردها، عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات الاحترافية.

وفي ختام حديثه، قدّم "المسيند" شكره لأوقاف عبدالله بن تركي الضحيان، على تقديم مثل هذا الدعم الذي يتماشى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقي الماء".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إرواء" لخدمات المياه الصالحة للشرب تدشن محطة الفارعة
سبق

دشنت جمعية "إرواء" لخدمات المياه الصالحة للشرب، محطة الفارعة التابعة لمنطقة تبوك، بدعم كريم من أوقاف الضحيان وشراكة مع لجنة التنمية بالفارعة.

وقال المدير التنفيذي لـ"إرواء" متعب المسيند: إن افتتاح هذه المحطة يأتي ضمن استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجاً، والتي تتوافق مع أهداف "رؤية 2030" وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه.

وأوضح "المسيند" أن هذا المشروع يستهدف تقديم الخدمة لأكثر من 1700 مستفيد، من خلال تقديم مياه صالحة للشرب؛ مشيراً إلى أن إنتاجية المحطة تبلغ 200 متر مكعب.

وكشف المدير التنفيذي، أن الجمعية تعمل في المناطق الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ على المصادر الأساسية للمياه، مع العمل على تنمية مواردها، عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات الاحترافية.

وفي ختام حديثه، قدّم "المسيند" شكره لأوقاف عبدالله بن تركي الضحيان، على تقديم مثل هذا الدعم الذي يتماشى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقي الماء".

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
04:31 PM

"إرواء" لخدمات المياه الصالحة للشرب تدشن محطة الفارعة

ضمن استراتيجية دعم المناطق الأشد احتياجاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
64

دشنت جمعية "إرواء" لخدمات المياه الصالحة للشرب، محطة الفارعة التابعة لمنطقة تبوك، بدعم كريم من أوقاف الضحيان وشراكة مع لجنة التنمية بالفارعة.

وقال المدير التنفيذي لـ"إرواء" متعب المسيند: إن افتتاح هذه المحطة يأتي ضمن استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجاً، والتي تتوافق مع أهداف "رؤية 2030" وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه.

وأوضح "المسيند" أن هذا المشروع يستهدف تقديم الخدمة لأكثر من 1700 مستفيد، من خلال تقديم مياه صالحة للشرب؛ مشيراً إلى أن إنتاجية المحطة تبلغ 200 متر مكعب.

وكشف المدير التنفيذي، أن الجمعية تعمل في المناطق الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ على المصادر الأساسية للمياه، مع العمل على تنمية مواردها، عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات الاحترافية.

وفي ختام حديثه، قدّم "المسيند" شكره لأوقاف عبدالله بن تركي الضحيان، على تقديم مثل هذا الدعم الذي يتماشى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقي الماء".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة