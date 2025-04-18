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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

وثيقة ملوثة تنقل عدوى "كورونا" لـ20 موظفاً في القصر الرئاسي بأفغانستان

"غني" يتواصل مع أغلب فريقه رقمياً

أفادت مصادر حكومية في أفغانستان، اليوم السبت، بأن 20 موظفاً على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما دفع الرئيس أشرف غني (70 عاماً) إلى التواصل مع أغلب فريقه رقمياً.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول بارز في قطاع الصحة أنه يُعتقد أن وثيقة رسمية ملوثة سُلمت للقصر الرئاسي في كابول، أصابت الموظفين بالعدوى، وبدأ الكثيرون منهم في الشعور بالتوعك وخضعوا لاختبار هذا الشهر.

وأضاف أن الوثيقة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى، وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى.

وبيّن المسؤول أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص، واضطرت السلطات لوضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي لكن العدد قد يكون أكبر.


من جهته، أوضح صديق صديقي المتحدث باسم "غني" أن لجنة الخدمة المدنية كانت قد طلبت من الموظفين الحكوميين بالفعل البقاء في منازلهم قبل إجراء الفحوص، وأن هذا الأمر جرى تمديده لثلاثة أسابيع إضافية.

أفغانستان فيروس كورونا الجديد

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وثيقة ملوثة تنقل عدوى "كورونا" لـ20 موظفاً في القصر الرئاسي بأفغانستان
سبق

أفادت مصادر حكومية في أفغانستان، اليوم السبت، بأن 20 موظفاً على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما دفع الرئيس أشرف غني (70 عاماً) إلى التواصل مع أغلب فريقه رقمياً.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول بارز في قطاع الصحة أنه يُعتقد أن وثيقة رسمية ملوثة سُلمت للقصر الرئاسي في كابول، أصابت الموظفين بالعدوى، وبدأ الكثيرون منهم في الشعور بالتوعك وخضعوا لاختبار هذا الشهر.

وأضاف أن الوثيقة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى، وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى.

وبيّن المسؤول أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص، واضطرت السلطات لوضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي لكن العدد قد يكون أكبر.


من جهته، أوضح صديق صديقي المتحدث باسم "غني" أن لجنة الخدمة المدنية كانت قد طلبت من الموظفين الحكوميين بالفعل البقاء في منازلهم قبل إجراء الفحوص، وأن هذا الأمر جرى تمديده لثلاثة أسابيع إضافية.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:17 PM

وثيقة ملوثة تنقل عدوى "كورونا" لـ20 موظفاً في القصر الرئاسي بأفغانستان

"غني" يتواصل مع أغلب فريقه رقمياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر حكومية في أفغانستان، اليوم السبت، بأن 20 موظفاً على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما دفع الرئيس أشرف غني (70 عاماً) إلى التواصل مع أغلب فريقه رقمياً.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول بارز في قطاع الصحة أنه يُعتقد أن وثيقة رسمية ملوثة سُلمت للقصر الرئاسي في كابول، أصابت الموظفين بالعدوى، وبدأ الكثيرون منهم في الشعور بالتوعك وخضعوا لاختبار هذا الشهر.

وأضاف أن الوثيقة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى، وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى.

وبيّن المسؤول أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص، واضطرت السلطات لوضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي لكن العدد قد يكون أكبر.


من جهته، أوضح صديق صديقي المتحدث باسم "غني" أن لجنة الخدمة المدنية كانت قد طلبت من الموظفين الحكوميين بالفعل البقاء في منازلهم قبل إجراء الفحوص، وأن هذا الأمر جرى تمديده لثلاثة أسابيع إضافية.

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