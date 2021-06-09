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"صحة الشرقية" تُنفذ 7109 زيارات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ومراكز اللقاحات‬

نفّذت "صحة الشرقية" 7109 زيارات رقابية ميدانية وإلكترونية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وذلك في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ومراكز اللقاحات.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن الفرق الميدانية باشرت 1151 زيارة للمستشفيات، و2601 زيارة للصيدليات، و2581 زيارة رقابية للمجمعات الطبية، و63 زيارة رقابية لمراكز اللقاحات، و713 تفتيشًا إلكترونيًّا للمنشآت الصحية.

ولفت إلى أن المهام تركّزت على تقييم الفرز البصري، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتقييم الصيدليات، وضبط المخالفين للإجراءات، مؤكدةً استمرار القيام بالجولات الرقابية.

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"صحة الشرقية" تُنفذ 7109 زيارات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت "صحة الشرقية" 7109 زيارات رقابية ميدانية وإلكترونية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وذلك في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ومراكز اللقاحات.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن الفرق الميدانية باشرت 1151 زيارة للمستشفيات، و2601 زيارة للصيدليات، و2581 زيارة رقابية للمجمعات الطبية، و63 زيارة رقابية لمراكز اللقاحات، و713 تفتيشًا إلكترونيًّا للمنشآت الصحية.

ولفت إلى أن المهام تركّزت على تقييم الفرز البصري، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتقييم الصيدليات، وضبط المخالفين للإجراءات، مؤكدةً استمرار القيام بالجولات الرقابية.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
07:20 PM

"صحة الشرقية" تُنفذ 7109 زيارات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ومراكز اللقاحات‬

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نفّذت "صحة الشرقية" 7109 زيارات رقابية ميدانية وإلكترونية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وذلك في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ومراكز اللقاحات.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن الفرق الميدانية باشرت 1151 زيارة للمستشفيات، و2601 زيارة للصيدليات، و2581 زيارة رقابية للمجمعات الطبية، و63 زيارة رقابية لمراكز اللقاحات، و713 تفتيشًا إلكترونيًّا للمنشآت الصحية.

ولفت إلى أن المهام تركّزت على تقييم الفرز البصري، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتقييم الصيدليات، وضبط المخالفين للإجراءات، مؤكدةً استمرار القيام بالجولات الرقابية.

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