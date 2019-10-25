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الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز

تدمير معدات عسكرية للمليشيا

قتل 8 من عناصر مليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وأصيب 12 آخرون، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني غرب مدينة تعز.

وبين مصدر عسكري ميداني، أن المواجهات الدائرة منذ ساعات فجر اليوم في الربيعي ووادي حذران بمديرية التعزية وجبهة العنين بمديرية جبل جبشي أسفرت عن مقتل 8 من عناصر المليشيات وإصابة 12 أخرين.

وأضاف المصدر أن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ونتج عنها خسائر كبيرة في الآليات والمعدات العسكرية للمليشيات الحوثية ولاتزال المواجهات مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح أن القوات المشتركة قصفت مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة البرح غرب المدينة بالأسلحة الثقيلة، وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

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الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز
سبق

قتل 8 من عناصر مليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وأصيب 12 آخرون، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني غرب مدينة تعز.

وبين مصدر عسكري ميداني، أن المواجهات الدائرة منذ ساعات فجر اليوم في الربيعي ووادي حذران بمديرية التعزية وجبهة العنين بمديرية جبل جبشي أسفرت عن مقتل 8 من عناصر المليشيات وإصابة 12 أخرين.

وأضاف المصدر أن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ونتج عنها خسائر كبيرة في الآليات والمعدات العسكرية للمليشيات الحوثية ولاتزال المواجهات مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح أن القوات المشتركة قصفت مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة البرح غرب المدينة بالأسلحة الثقيلة، وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
09:20 PM

الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز

تدمير معدات عسكرية للمليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 8 من عناصر مليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وأصيب 12 آخرون، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني غرب مدينة تعز.

وبين مصدر عسكري ميداني، أن المواجهات الدائرة منذ ساعات فجر اليوم في الربيعي ووادي حذران بمديرية التعزية وجبهة العنين بمديرية جبل جبشي أسفرت عن مقتل 8 من عناصر المليشيات وإصابة 12 أخرين.

وأضاف المصدر أن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ونتج عنها خسائر كبيرة في الآليات والمعدات العسكرية للمليشيات الحوثية ولاتزال المواجهات مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح أن القوات المشتركة قصفت مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة البرح غرب المدينة بالأسلحة الثقيلة، وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

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