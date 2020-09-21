النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجامعة الإسلامية تطلق مسابقاتها وبرامجها الثقافية بمناسبة اليوم الوطني

تتناول الجهود الهندسية والتعليمية والرعاية التي تقدمها المملكة

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سلسلة من المحاضرات والندوات والمسابقات، اليوم، بمناسبة اليوم الوطني التسعين، في محاور عدة تناولت الجهود الهندسية والتعليمية والرعاية التي تقدمها المملكة.

وقال وكيل الجامعة، الدكتور حسين العبدلي، إن، اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الجميع، ويتكرر كل عام في ٢٣ سبتمبر، ليتذكر الجميع في هذا التاريخ كيف وحد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - تراب هذا الوطن تحت راية واحدة، وسار أبناؤه البررة من بعده على نهجه، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله -.

وأضاف الدكتور "العبدلي" أن الجامعة نظمت العديد من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم الوطني، ومن ذلك سلسلة من المحاضرات والندوات تقدم افتراضيا، بمشاركة مجموعة من الكليات والعمادات والإدارات والوحدات بالجامعة ابتداءً من اليوم الاثنين.

وذكر "العبدلي" أن المحاضرات والندوات ستتناول المشاريع الهندسية في المملكة، والتحول الرقمي وأهميته في بناء الوطن، وتاريخنا الوطني، وجهود المملكة في تعليم اللغة العربية، ورعاية طلاب المنح، وتعليم أبناء المسلمين، وخدمة المملكة في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية، وجهودها في تعزيز الصحة النفسية، والتطورات النظامية والقضائية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -.

وتابع قائلاً: "تزامنًا مع هذه المحاضرات والندوات، سيتم إطلاق باقة من المسابقات، وهي: مسابقة اليوم الوطني في التصميم والفن التشكيلي، وأجمل صورة، وأفضل تغريدة، ومسابقة أثر وتعليق، ومسابقة لطلاب المعاهد والدور، ومسابقة مشاعر الوطن، ومسابقة دور المملكة في العالم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجامعة الإسلامية تطلق مسابقاتها وبرامجها الثقافية بمناسبة اليوم الوطني
سبق

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سلسلة من المحاضرات والندوات والمسابقات، اليوم، بمناسبة اليوم الوطني التسعين، في محاور عدة تناولت الجهود الهندسية والتعليمية والرعاية التي تقدمها المملكة.

وقال وكيل الجامعة، الدكتور حسين العبدلي، إن، اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الجميع، ويتكرر كل عام في ٢٣ سبتمبر، ليتذكر الجميع في هذا التاريخ كيف وحد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - تراب هذا الوطن تحت راية واحدة، وسار أبناؤه البررة من بعده على نهجه، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله -.

وأضاف الدكتور "العبدلي" أن الجامعة نظمت العديد من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم الوطني، ومن ذلك سلسلة من المحاضرات والندوات تقدم افتراضيا، بمشاركة مجموعة من الكليات والعمادات والإدارات والوحدات بالجامعة ابتداءً من اليوم الاثنين.

وذكر "العبدلي" أن المحاضرات والندوات ستتناول المشاريع الهندسية في المملكة، والتحول الرقمي وأهميته في بناء الوطن، وتاريخنا الوطني، وجهود المملكة في تعليم اللغة العربية، ورعاية طلاب المنح، وتعليم أبناء المسلمين، وخدمة المملكة في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية، وجهودها في تعزيز الصحة النفسية، والتطورات النظامية والقضائية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -.

وتابع قائلاً: "تزامنًا مع هذه المحاضرات والندوات، سيتم إطلاق باقة من المسابقات، وهي: مسابقة اليوم الوطني في التصميم والفن التشكيلي، وأجمل صورة، وأفضل تغريدة، ومسابقة أثر وتعليق، ومسابقة لطلاب المعاهد والدور، ومسابقة مشاعر الوطن، ومسابقة دور المملكة في العالم".

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
04:59 PM

الجامعة الإسلامية تطلق مسابقاتها وبرامجها الثقافية بمناسبة اليوم الوطني

تتناول الجهود الهندسية والتعليمية والرعاية التي تقدمها المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
279

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سلسلة من المحاضرات والندوات والمسابقات، اليوم، بمناسبة اليوم الوطني التسعين، في محاور عدة تناولت الجهود الهندسية والتعليمية والرعاية التي تقدمها المملكة.

وقال وكيل الجامعة، الدكتور حسين العبدلي، إن، اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الجميع، ويتكرر كل عام في ٢٣ سبتمبر، ليتذكر الجميع في هذا التاريخ كيف وحد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - تراب هذا الوطن تحت راية واحدة، وسار أبناؤه البررة من بعده على نهجه، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله -.

وأضاف الدكتور "العبدلي" أن الجامعة نظمت العديد من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم الوطني، ومن ذلك سلسلة من المحاضرات والندوات تقدم افتراضيا، بمشاركة مجموعة من الكليات والعمادات والإدارات والوحدات بالجامعة ابتداءً من اليوم الاثنين.

وذكر "العبدلي" أن المحاضرات والندوات ستتناول المشاريع الهندسية في المملكة، والتحول الرقمي وأهميته في بناء الوطن، وتاريخنا الوطني، وجهود المملكة في تعليم اللغة العربية، ورعاية طلاب المنح، وتعليم أبناء المسلمين، وخدمة المملكة في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية، وجهودها في تعزيز الصحة النفسية، والتطورات النظامية والقضائية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -.

وتابع قائلاً: "تزامنًا مع هذه المحاضرات والندوات، سيتم إطلاق باقة من المسابقات، وهي: مسابقة اليوم الوطني في التصميم والفن التشكيلي، وأجمل صورة، وأفضل تغريدة، ومسابقة أثر وتعليق، ومسابقة لطلاب المعاهد والدور، ومسابقة مشاعر الوطن، ومسابقة دور المملكة في العالم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة