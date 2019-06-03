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"ديلي ميل" تكشف أسرارًا عن مُنتحل شخصية الأمير السعودي

استولى على ما يقرب من 8 ملايين دولار من مستثمرين

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن حجم الثراء الفاحش الذي وصل إليه الشاب الكولومبي أنتوني غينياك الذي انتحل شخصية أمير سعودي، واستولى على ما يقرب من ثمانية ملايين دولار من مستثمرين.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة، مدى البذخ الذي يعيشه المنتحل، فقد كان يلبس أغلى المجوهرات ويسافر بطائرات خاصة وبسيارات تحمل لواحات دبلوماسية.

ولأجل تعزيز شخصيته المنتحلة، اشترى "المنتحل" لوحات تسجيل دبلوماسية مزورة وأصدر هويات مزورة لأفراد حاشيته وحمايته، وكان يرتدي اللباس العربي التقليدي ويلبس المجوهرات والساعات الثمينة.

وكان "غينياك" كثير السفر بواسطة الطائرات الخاصة واليخوت الباذخة، كما كان يقتني الأعمال الفنية باهظة الثمن.

وقد حكمت المحكمة بسجنه ١٨ عامًا بتهمة الاحتيال، بعد انتحاله شخصية الأمير السعودي واحتياله على عشرات المستثمرين.

وقال قاضٍ في محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية إن "جينياك" البالغ من العمر 48 عامًا ليس إلا محتالاً انتحل هوية أمير سعودي.

وانهارت خطة المنتحل في مايو 2017، عندما حاول الاستثمار في فندق فخم في مدينة ميامي في فلوريدا، حيث إنه ومع سير المفاوضات حول ذلك الاستثمار، بدأ مالكو الفندق يشعرون بالشك في "جينياك"، وعزز تلك الشكوك رغبته في تناول لحم الخنزير مما دفع المالكين إلى تكليف مكتب أمن خاص للتحقق من هوية "جينياك"، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إقامة دعوى فيدرالية ضده.

وكان "جينياك" أقر ّفي وقت سابق من العام الحالي بالذنب في تهم بتزوير التحويلات الإلكترونية والتخطيط للقيام بالتزوير الإلكتروني، وسرقة هوية، وانتحال صفة دبلوماسي، حسبما تظهر إضبارة الدعوى.

وأكدت ممثلة الادعاء فاجاردو أورشان في تصريحها بعد صدور قرار الحكم يوم الجمعة "أن العدالة قالت كلمتها نصرة للضحايا".

وقالت: طيلة العقود الثلاثة الماضية، دأب أنتوني جينياك على تصوير نفسه على أنه أمير سعودي بهدف كسب عدد هائل من المستثمرين من كل أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ديلي ميل" تكشف أسرارًا عن مُنتحل شخصية الأمير السعودي
سبق

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن حجم الثراء الفاحش الذي وصل إليه الشاب الكولومبي أنتوني غينياك الذي انتحل شخصية أمير سعودي، واستولى على ما يقرب من ثمانية ملايين دولار من مستثمرين.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة، مدى البذخ الذي يعيشه المنتحل، فقد كان يلبس أغلى المجوهرات ويسافر بطائرات خاصة وبسيارات تحمل لواحات دبلوماسية.

ولأجل تعزيز شخصيته المنتحلة، اشترى "المنتحل" لوحات تسجيل دبلوماسية مزورة وأصدر هويات مزورة لأفراد حاشيته وحمايته، وكان يرتدي اللباس العربي التقليدي ويلبس المجوهرات والساعات الثمينة.

وكان "غينياك" كثير السفر بواسطة الطائرات الخاصة واليخوت الباذخة، كما كان يقتني الأعمال الفنية باهظة الثمن.

وقد حكمت المحكمة بسجنه ١٨ عامًا بتهمة الاحتيال، بعد انتحاله شخصية الأمير السعودي واحتياله على عشرات المستثمرين.

وقال قاضٍ في محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية إن "جينياك" البالغ من العمر 48 عامًا ليس إلا محتالاً انتحل هوية أمير سعودي.

وانهارت خطة المنتحل في مايو 2017، عندما حاول الاستثمار في فندق فخم في مدينة ميامي في فلوريدا، حيث إنه ومع سير المفاوضات حول ذلك الاستثمار، بدأ مالكو الفندق يشعرون بالشك في "جينياك"، وعزز تلك الشكوك رغبته في تناول لحم الخنزير مما دفع المالكين إلى تكليف مكتب أمن خاص للتحقق من هوية "جينياك"، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إقامة دعوى فيدرالية ضده.

وكان "جينياك" أقر ّفي وقت سابق من العام الحالي بالذنب في تهم بتزوير التحويلات الإلكترونية والتخطيط للقيام بالتزوير الإلكتروني، وسرقة هوية، وانتحال صفة دبلوماسي، حسبما تظهر إضبارة الدعوى.

وأكدت ممثلة الادعاء فاجاردو أورشان في تصريحها بعد صدور قرار الحكم يوم الجمعة "أن العدالة قالت كلمتها نصرة للضحايا".

وقالت: طيلة العقود الثلاثة الماضية، دأب أنتوني جينياك على تصوير نفسه على أنه أمير سعودي بهدف كسب عدد هائل من المستثمرين من كل أنحاء العالم.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
04:33 PM

"ديلي ميل" تكشف أسرارًا عن مُنتحل شخصية الأمير السعودي

استولى على ما يقرب من 8 ملايين دولار من مستثمرين

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محمد البقمي - الرياض
3
16,126

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن حجم الثراء الفاحش الذي وصل إليه الشاب الكولومبي أنتوني غينياك الذي انتحل شخصية أمير سعودي، واستولى على ما يقرب من ثمانية ملايين دولار من مستثمرين.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة، مدى البذخ الذي يعيشه المنتحل، فقد كان يلبس أغلى المجوهرات ويسافر بطائرات خاصة وبسيارات تحمل لواحات دبلوماسية.

ولأجل تعزيز شخصيته المنتحلة، اشترى "المنتحل" لوحات تسجيل دبلوماسية مزورة وأصدر هويات مزورة لأفراد حاشيته وحمايته، وكان يرتدي اللباس العربي التقليدي ويلبس المجوهرات والساعات الثمينة.

وكان "غينياك" كثير السفر بواسطة الطائرات الخاصة واليخوت الباذخة، كما كان يقتني الأعمال الفنية باهظة الثمن.

وقد حكمت المحكمة بسجنه ١٨ عامًا بتهمة الاحتيال، بعد انتحاله شخصية الأمير السعودي واحتياله على عشرات المستثمرين.

وقال قاضٍ في محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية إن "جينياك" البالغ من العمر 48 عامًا ليس إلا محتالاً انتحل هوية أمير سعودي.

وانهارت خطة المنتحل في مايو 2017، عندما حاول الاستثمار في فندق فخم في مدينة ميامي في فلوريدا، حيث إنه ومع سير المفاوضات حول ذلك الاستثمار، بدأ مالكو الفندق يشعرون بالشك في "جينياك"، وعزز تلك الشكوك رغبته في تناول لحم الخنزير مما دفع المالكين إلى تكليف مكتب أمن خاص للتحقق من هوية "جينياك"، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إقامة دعوى فيدرالية ضده.

وكان "جينياك" أقر ّفي وقت سابق من العام الحالي بالذنب في تهم بتزوير التحويلات الإلكترونية والتخطيط للقيام بالتزوير الإلكتروني، وسرقة هوية، وانتحال صفة دبلوماسي، حسبما تظهر إضبارة الدعوى.

وأكدت ممثلة الادعاء فاجاردو أورشان في تصريحها بعد صدور قرار الحكم يوم الجمعة "أن العدالة قالت كلمتها نصرة للضحايا".

وقالت: طيلة العقود الثلاثة الماضية، دأب أنتوني جينياك على تصوير نفسه على أنه أمير سعودي بهدف كسب عدد هائل من المستثمرين من كل أنحاء العالم.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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