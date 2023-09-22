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"المقبل" يتحدث عن يوم الوطن: عقود من القفزات التنموية الهائلة

قال: نحن نعيش اليوم عهداً من البناء والنماء بقيادة سلمان الحزم

رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل رئيس الاتحاد الدولي للطرق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال المهندس عبدالله المقبل في مثل هذا اليوم وقبل تسعةٍ وثمانين عاماً كان التاريخ شاهداً على إعلان المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- توحيد كيان عظيم بعد سلسلة من الأعمال البطولية في مناطق عديدة من هذه البلاد أرسى بعدها الموحد الأمن والأمان والاستقرار تحت راية التوحيد الخالدة.

وأضاف المهندس "المقبل" يقول: خلال المسيرة المباركة لبلاد الحرمين الشريفين شهدت المملكة وعلى مدى ما يقارب تسعة عقود من الزمن قفزات تنموية هائلة وإنجازات عملاقة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية سابقت الزمن في تحقيقها أسهمت تلك الإنجازات في بناء دولة عصرية في كل مقوماتها الحضارية قادها ملوك هذه البلاد أبناء المؤسس سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله جميعاً- بحنكة وحكمة جعلت المملكة تلعب دوراً أساسياً في كل المجالات الإقليمية والعربية والدولية.

وتابع: اليوم ونحن نعيش عهداً من البناء والنماء بقيادة سلمان الحزم -حفظه الله- نشعر بالاعتزاز بما تحقق لبلادنا من إنجازات عملاقة وحضور عالمي تجعل المواطن السعودي يفخر بها في كل المجالات تتزامن مع رؤية طموحة يقودها ولي العهد الأمين ترسم خارطة طريق جديدة للمجتمع السعودي تخدم المواطن السعودي ومكتسبات الوطن، وتحقق المزيد من الازهادر والاستقرار والنماء، ولتكون المملكة دولة عالمية بحضارتها تنافس العديد من الدول المتقدمة.

واختتم المهندس عبدالله المقبل تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عنده الأمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المقبل" يتحدث عن يوم الوطن: عقود من القفزات التنموية الهائلة
سبق

رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل رئيس الاتحاد الدولي للطرق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال المهندس عبدالله المقبل في مثل هذا اليوم وقبل تسعةٍ وثمانين عاماً كان التاريخ شاهداً على إعلان المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- توحيد كيان عظيم بعد سلسلة من الأعمال البطولية في مناطق عديدة من هذه البلاد أرسى بعدها الموحد الأمن والأمان والاستقرار تحت راية التوحيد الخالدة.

وأضاف المهندس "المقبل" يقول: خلال المسيرة المباركة لبلاد الحرمين الشريفين شهدت المملكة وعلى مدى ما يقارب تسعة عقود من الزمن قفزات تنموية هائلة وإنجازات عملاقة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية سابقت الزمن في تحقيقها أسهمت تلك الإنجازات في بناء دولة عصرية في كل مقوماتها الحضارية قادها ملوك هذه البلاد أبناء المؤسس سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله جميعاً- بحنكة وحكمة جعلت المملكة تلعب دوراً أساسياً في كل المجالات الإقليمية والعربية والدولية.

وتابع: اليوم ونحن نعيش عهداً من البناء والنماء بقيادة سلمان الحزم -حفظه الله- نشعر بالاعتزاز بما تحقق لبلادنا من إنجازات عملاقة وحضور عالمي تجعل المواطن السعودي يفخر بها في كل المجالات تتزامن مع رؤية طموحة يقودها ولي العهد الأمين ترسم خارطة طريق جديدة للمجتمع السعودي تخدم المواطن السعودي ومكتسبات الوطن، وتحقق المزيد من الازهادر والاستقرار والنماء، ولتكون المملكة دولة عالمية بحضارتها تنافس العديد من الدول المتقدمة.

واختتم المهندس عبدالله المقبل تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عنده الأمين.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
02:58 PM

"المقبل" يتحدث عن يوم الوطن: عقود من القفزات التنموية الهائلة

قال: نحن نعيش اليوم عهداً من البناء والنماء بقيادة سلمان الحزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل رئيس الاتحاد الدولي للطرق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال المهندس عبدالله المقبل في مثل هذا اليوم وقبل تسعةٍ وثمانين عاماً كان التاريخ شاهداً على إعلان المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- توحيد كيان عظيم بعد سلسلة من الأعمال البطولية في مناطق عديدة من هذه البلاد أرسى بعدها الموحد الأمن والأمان والاستقرار تحت راية التوحيد الخالدة.

وأضاف المهندس "المقبل" يقول: خلال المسيرة المباركة لبلاد الحرمين الشريفين شهدت المملكة وعلى مدى ما يقارب تسعة عقود من الزمن قفزات تنموية هائلة وإنجازات عملاقة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية سابقت الزمن في تحقيقها أسهمت تلك الإنجازات في بناء دولة عصرية في كل مقوماتها الحضارية قادها ملوك هذه البلاد أبناء المؤسس سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله جميعاً- بحنكة وحكمة جعلت المملكة تلعب دوراً أساسياً في كل المجالات الإقليمية والعربية والدولية.

وتابع: اليوم ونحن نعيش عهداً من البناء والنماء بقيادة سلمان الحزم -حفظه الله- نشعر بالاعتزاز بما تحقق لبلادنا من إنجازات عملاقة وحضور عالمي تجعل المواطن السعودي يفخر بها في كل المجالات تتزامن مع رؤية طموحة يقودها ولي العهد الأمين ترسم خارطة طريق جديدة للمجتمع السعودي تخدم المواطن السعودي ومكتسبات الوطن، وتحقق المزيد من الازهادر والاستقرار والنماء، ولتكون المملكة دولة عالمية بحضارتها تنافس العديد من الدول المتقدمة.

واختتم المهندس عبدالله المقبل تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عنده الأمين.

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