النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

40 أكاديميًّا من جامعة أم القرى يكملون برنامج "التمكين"

امتدادًا لبرامج تطويرية استفاد منها أكثر من 1100 أكاديمي

أكمل 40 أكاديميًّا وأكاديمية في جامعة أم القرى، 30 ساعة عمل في برنامج "مداخل التمكين في البيئة الجامعية"، الذي نظمته وكالة التدريب بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، الأسبوع المنصرم.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى أسس مفاهيم التمكين المعرفية والتطبيقية، وآلية المشاركة في تقديم جلسات ذات بعد علمي، مبنية على ممارسات وأبحاث علمية.

وقال عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية، الدكتور محمد جعفر ثابت: إن هذا البرنامج الذي نفذته العمادة يأتي امتدادًا للبرامج التطويرية التي نفذت من بداية الفصل الدراسي الحالي، والتي استفاد منها أكثر من 1100 أكاديمي وأكاديمية، لافتاً إلى أن المشاركين تعرفوا على معايير بناء العلاقات من خلال تحديد أهدافها الاستراتيجية، التي تتسم بالوضوح وتتناسب مع الوضع الراهن للجامعة؛ من خلال توليد خيارات لتصميم خطة عمل تنسجم مع مستهدفات خطة الجامعة الاستراتيجية "تمكين 2023".

وبيَّن أن البرنامج يعمل على خلق مساحة أكبر بين منسوبي ومنسوبات الجامعة، لتعزيز روح الحوار حول الحلول التي تساهم في رفع الإنتاجية الشخصية، من أجل تهيئة الكوادر البشرية على الممارسات الحديثة في التمكين.

وأبان الدكتور محمد ثابت، أن البرنامج تم تصميمه ليرفع مستويات تطوير للكوادر البشرية بالجامعة، إلى أكثر من 82 بالمائة؛ حيث تم من خلال هذه البرامج إعداد فرق احترافية ذات مهارة عالية وكفاءة؛ لتقديم جلسات تمكين في البيئة الجامعية لتعزز مستوى رفع الإنتاجية في الأداء.

وأوضح أنه يمكن أن يسهم المشاركون في تدريب الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك الخريجون، من خلال التسجيل في البرامج التدريبية عبر موقع عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية؛ لتمكين المستفيدين والمستفيدات من استنباط حلول داخلية للقضايا التي تهمّهم، على أن تكون مرتبطة بالحياة العملية والجامعية.

جامعة أم القرى برنامج "التمكين"

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
40 أكاديميًّا من جامعة أم القرى يكملون برنامج "التمكين"
سبق

أكمل 40 أكاديميًّا وأكاديمية في جامعة أم القرى، 30 ساعة عمل في برنامج "مداخل التمكين في البيئة الجامعية"، الذي نظمته وكالة التدريب بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، الأسبوع المنصرم.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى أسس مفاهيم التمكين المعرفية والتطبيقية، وآلية المشاركة في تقديم جلسات ذات بعد علمي، مبنية على ممارسات وأبحاث علمية.

وقال عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية، الدكتور محمد جعفر ثابت: إن هذا البرنامج الذي نفذته العمادة يأتي امتدادًا للبرامج التطويرية التي نفذت من بداية الفصل الدراسي الحالي، والتي استفاد منها أكثر من 1100 أكاديمي وأكاديمية، لافتاً إلى أن المشاركين تعرفوا على معايير بناء العلاقات من خلال تحديد أهدافها الاستراتيجية، التي تتسم بالوضوح وتتناسب مع الوضع الراهن للجامعة؛ من خلال توليد خيارات لتصميم خطة عمل تنسجم مع مستهدفات خطة الجامعة الاستراتيجية "تمكين 2023".

وبيَّن أن البرنامج يعمل على خلق مساحة أكبر بين منسوبي ومنسوبات الجامعة، لتعزيز روح الحوار حول الحلول التي تساهم في رفع الإنتاجية الشخصية، من أجل تهيئة الكوادر البشرية على الممارسات الحديثة في التمكين.

وأبان الدكتور محمد ثابت، أن البرنامج تم تصميمه ليرفع مستويات تطوير للكوادر البشرية بالجامعة، إلى أكثر من 82 بالمائة؛ حيث تم من خلال هذه البرامج إعداد فرق احترافية ذات مهارة عالية وكفاءة؛ لتقديم جلسات تمكين في البيئة الجامعية لتعزز مستوى رفع الإنتاجية في الأداء.

وأوضح أنه يمكن أن يسهم المشاركون في تدريب الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك الخريجون، من خلال التسجيل في البرامج التدريبية عبر موقع عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية؛ لتمكين المستفيدين والمستفيدات من استنباط حلول داخلية للقضايا التي تهمّهم، على أن تكون مرتبطة بالحياة العملية والجامعية.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
03:13 PM

40 أكاديميًّا من جامعة أم القرى يكملون برنامج "التمكين"

امتدادًا لبرامج تطويرية استفاد منها أكثر من 1100 أكاديمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
1,102

أكمل 40 أكاديميًّا وأكاديمية في جامعة أم القرى، 30 ساعة عمل في برنامج "مداخل التمكين في البيئة الجامعية"، الذي نظمته وكالة التدريب بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، الأسبوع المنصرم.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى أسس مفاهيم التمكين المعرفية والتطبيقية، وآلية المشاركة في تقديم جلسات ذات بعد علمي، مبنية على ممارسات وأبحاث علمية.

وقال عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية، الدكتور محمد جعفر ثابت: إن هذا البرنامج الذي نفذته العمادة يأتي امتدادًا للبرامج التطويرية التي نفذت من بداية الفصل الدراسي الحالي، والتي استفاد منها أكثر من 1100 أكاديمي وأكاديمية، لافتاً إلى أن المشاركين تعرفوا على معايير بناء العلاقات من خلال تحديد أهدافها الاستراتيجية، التي تتسم بالوضوح وتتناسب مع الوضع الراهن للجامعة؛ من خلال توليد خيارات لتصميم خطة عمل تنسجم مع مستهدفات خطة الجامعة الاستراتيجية "تمكين 2023".

وبيَّن أن البرنامج يعمل على خلق مساحة أكبر بين منسوبي ومنسوبات الجامعة، لتعزيز روح الحوار حول الحلول التي تساهم في رفع الإنتاجية الشخصية، من أجل تهيئة الكوادر البشرية على الممارسات الحديثة في التمكين.

وأبان الدكتور محمد ثابت، أن البرنامج تم تصميمه ليرفع مستويات تطوير للكوادر البشرية بالجامعة، إلى أكثر من 82 بالمائة؛ حيث تم من خلال هذه البرامج إعداد فرق احترافية ذات مهارة عالية وكفاءة؛ لتقديم جلسات تمكين في البيئة الجامعية لتعزز مستوى رفع الإنتاجية في الأداء.

وأوضح أنه يمكن أن يسهم المشاركون في تدريب الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك الخريجون، من خلال التسجيل في البرامج التدريبية عبر موقع عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية؛ لتمكين المستفيدين والمستفيدات من استنباط حلول داخلية للقضايا التي تهمّهم، على أن تكون مرتبطة بالحياة العملية والجامعية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,106
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,238

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة