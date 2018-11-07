من مسافة 50 متراً.. تقنية صينية تعرف الأشخاص من "مشيتهم"

حتى إن كانت وجوههم مخفية.. سوف تستخدم لمراقبة شوارع بكين

بدأت السلطات الصينية استخدام برمجيات متطورة يمكنها التعرف على الأشخاص وتحديد هوياتهم من خلال شكل أجسامهم وطريقة مشيتهم؛ وفقاً لتقرير حديث لوكالة "أسوشيتد برس".

ووفقاً للتقرير ستقوم السلطات باستعمال البرمجيات الحديثة في أنظمة المراقبة، في شوارع العاصمة بكين ومدينة شنغهاي.

يمكن للتقنية الجديدة، التي طوّرتها الشركة الصينية "واتركس"، أن تحدد الأشخاص من مسافة 50 متراً؛ حتى وإن كانوا لا يواجهون الكاميرا أو كانت وجوههم مخفية.

تعتمد تقنية "واتركس" على تحليل حركات أي إنسان بعد تزويدها بفيديو له تبلغ مدته ساعة تقريباً، وإنتاج نموذج حول طريقة المشي الخاصة به لتتمكن من تمييزه بها.

وكشف التقرير عن بعض الخصائص الفنية للتقنية، التي تحتاج لنحو 10 دقائق لتمييز إنسان من طريقة سيره؛ إذ لا يمكنها حالياً التعرف على الأشخاص بشكل فوري في الوقت الفعلي.