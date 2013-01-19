النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخطيب يبحث مع أمين السياحة العالمية أوجه التعاون بين المملكة والمنظمة

"بولوكاشيفيلي" أشاد بما تشهده السعودية من مشاريع سياحية ضمن رؤية ٢٠٣٠

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب مع زوراب بولوكاشيفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عدداً من مجالات وبرامج التعاون المشتركة بين الهيئة والمنظمة، وتوسيع نطاق التعاون والشراكة بين الجهتين، والجهود المستقبلية لدعم وتطوير قطاع السياحة في المملكة.

وقد أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بما تشهده المملكة من مشاريع سياحية عالمية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أعلن عنها سمو ولي العهد، ومنها مشروع القدية، والبحر الأحمر، ومشاريع عملاقة أخرى مثل العلا وبوابة الدرعية، وغيرها من المشاريع التي ستضع المملكة على خارطة السياحة العالمية؛ مؤكداً اهتمام المنظمة بهذه المشاريع، والعمل على دعمها بما يحقق رؤية المملكة في التحول إلى وجهة سياحية عالمية رئيسية في المنطقة.

وهنّأ الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، أحمد بن عقيل الخطيب على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدعوة لمعالي أمين منظمة السياحة العالمية لزيارة المملكة والاطلاع على آخر المشاريع والفعاليات السياحية، وأبدى أمين عام المنظمة شكره على هذه الدعوة؛ مؤكداً قيامه بهذه الزيارة في أقرب فرصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الخطيب يبحث مع أمين السياحة العالمية أوجه التعاون بين المملكة والمنظمة
سبق

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب مع زوراب بولوكاشيفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عدداً من مجالات وبرامج التعاون المشتركة بين الهيئة والمنظمة، وتوسيع نطاق التعاون والشراكة بين الجهتين، والجهود المستقبلية لدعم وتطوير قطاع السياحة في المملكة.

وقد أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بما تشهده المملكة من مشاريع سياحية عالمية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أعلن عنها سمو ولي العهد، ومنها مشروع القدية، والبحر الأحمر، ومشاريع عملاقة أخرى مثل العلا وبوابة الدرعية، وغيرها من المشاريع التي ستضع المملكة على خارطة السياحة العالمية؛ مؤكداً اهتمام المنظمة بهذه المشاريع، والعمل على دعمها بما يحقق رؤية المملكة في التحول إلى وجهة سياحية عالمية رئيسية في المنطقة.

وهنّأ الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، أحمد بن عقيل الخطيب على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدعوة لمعالي أمين منظمة السياحة العالمية لزيارة المملكة والاطلاع على آخر المشاريع والفعاليات السياحية، وأبدى أمين عام المنظمة شكره على هذه الدعوة؛ مؤكداً قيامه بهذه الزيارة في أقرب فرصة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
11:45 AM

الخطيب يبحث مع أمين السياحة العالمية أوجه التعاون بين المملكة والمنظمة

"بولوكاشيفيلي" أشاد بما تشهده السعودية من مشاريع سياحية ضمن رؤية ٢٠٣٠

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,512

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب مع زوراب بولوكاشيفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عدداً من مجالات وبرامج التعاون المشتركة بين الهيئة والمنظمة، وتوسيع نطاق التعاون والشراكة بين الجهتين، والجهود المستقبلية لدعم وتطوير قطاع السياحة في المملكة.

وقد أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بما تشهده المملكة من مشاريع سياحية عالمية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أعلن عنها سمو ولي العهد، ومنها مشروع القدية، والبحر الأحمر، ومشاريع عملاقة أخرى مثل العلا وبوابة الدرعية، وغيرها من المشاريع التي ستضع المملكة على خارطة السياحة العالمية؛ مؤكداً اهتمام المنظمة بهذه المشاريع، والعمل على دعمها بما يحقق رؤية المملكة في التحول إلى وجهة سياحية عالمية رئيسية في المنطقة.

وهنّأ الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، أحمد بن عقيل الخطيب على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدعوة لمعالي أمين منظمة السياحة العالمية لزيارة المملكة والاطلاع على آخر المشاريع والفعاليات السياحية، وأبدى أمين عام المنظمة شكره على هذه الدعوة؛ مؤكداً قيامه بهذه الزيارة في أقرب فرصة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي
ضياع الوقت والتفكير..!!

ضياع الوقت والتفكير..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة