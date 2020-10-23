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التحالف: تدمير طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكة

لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف: تدمير طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكة
سبق

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
03:15 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
03:32 PM

التحالف: تدمير طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكة

لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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