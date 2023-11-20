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مكة على موعد مع 11 ساعة ماطرة.. الأرصاد تنبّه و"المدني" يحذّر

حالة تبدأ 10 صباحًا وتستمر لـ11 مساءً تصحبها رياح مثيرة للأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتدني الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، والطائف، والعرضيات، والمويه، وتربة، ورنية، وميسان؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة على موعد مع 11 ساعة ماطرة.. الأرصاد تنبّه و"المدني" يحذّر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتدني الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، والطائف، والعرضيات، والمويه، وتربة، ورنية، وميسان؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:02 AM

مكة على موعد مع 11 ساعة ماطرة.. الأرصاد تنبّه و"المدني" يحذّر

حالة تبدأ 10 صباحًا وتستمر لـ11 مساءً تصحبها رياح مثيرة للأتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتدني الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، والطائف، والعرضيات، والمويه، وتربة، ورنية، وميسان؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

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