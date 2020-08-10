ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي
عبّر عن تهنئته بسلامة خادم الحرمين الشريفين
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.
وعبّر الرئيس البرازيلي خلال الاتصال عن تهنئته لسمو ولي العهد، بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتعافيه حفظه الله.
كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-10
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.
وعبّر الرئيس البرازيلي خلال الاتصال عن تهنئته لسمو ولي العهد، بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتعافيه حفظه الله.
كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
06:59 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
07:07 PM
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي
عبّر عن تهنئته بسلامة خادم الحرمين الشريفين
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.
وعبّر الرئيس البرازيلي خلال الاتصال عن تهنئته لسمو ولي العهد، بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتعافيه حفظه الله.
كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.