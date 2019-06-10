وبيّن أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربة تابعة لها، وسلاح عيار 14.5.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني حررت تبة الدار، وقرية دبيان، وقرية الدوير، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي مديرية قعطبة.

انتزعت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عدة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

دحر الحوثيين عن عدة مواقع في "قعطبة الضالع"من قِبل الجيش اليمني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-10 انتزعت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عدة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني حررت تبة الدار، وقرية دبيان، وقرية الدوير، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي مديرية قعطبة. وبيّن أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربة تابعة لها، وسلاح عيار 14.5.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 10:19 PM

دحر الحوثيين عن عدة مواقع في "قعطبة الضالع"من قِبل الجيش اليمني سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا





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انتزعت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عدة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني حررت تبة الدار، وقرية دبيان، وقرية الدوير، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي مديرية قعطبة.

وبيّن أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربة تابعة لها، وسلاح عيار 14.5.