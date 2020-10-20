النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حمدوك": السودان حوّلت المبلغ المطلوب لواشنطن لرفع اسمها من قائمة الإرهاب

أكد أن بلاده دفعت التعويضات لضحايا تفجير سفارتَيْ أمريكا في كينيا وتنزانيا

أعلن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، أمس الاثنين أن بلاده حوّلت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي تُتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، ذكر حمدوك في كلمة ألقاها مساء اليوم أن بلاده حوّلت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتَي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الاثنين عبر "تويتر" إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".

وقال حمدوك في رد على تغريدة ترامب بشأن شروط رفع اسم السودان من القائمة: "الشكر الجزيل للرئيس على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان، وأضر بها ضررًا بالغًا. إننا نتطلع كثيرًا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك".

ونقلت وكالة "رويترز" قبل ذلك عن مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمها من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذها خطوات لإقامة علاقات مع إسرائيل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"حمدوك": السودان حوّلت المبلغ المطلوب لواشنطن لرفع اسمها من قائمة الإرهاب
سبق

أعلن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، أمس الاثنين أن بلاده حوّلت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي تُتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، ذكر حمدوك في كلمة ألقاها مساء اليوم أن بلاده حوّلت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتَي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الاثنين عبر "تويتر" إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".

وقال حمدوك في رد على تغريدة ترامب بشأن شروط رفع اسم السودان من القائمة: "الشكر الجزيل للرئيس على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان، وأضر بها ضررًا بالغًا. إننا نتطلع كثيرًا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك".

ونقلت وكالة "رويترز" قبل ذلك عن مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمها من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذها خطوات لإقامة علاقات مع إسرائيل.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
12:12 AM

"حمدوك": السودان حوّلت المبلغ المطلوب لواشنطن لرفع اسمها من قائمة الإرهاب

أكد أن بلاده دفعت التعويضات لضحايا تفجير سفارتَيْ أمريكا في كينيا وتنزانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
850

أعلن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، أمس الاثنين أن بلاده حوّلت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي تُتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، ذكر حمدوك في كلمة ألقاها مساء اليوم أن بلاده حوّلت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتَي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الاثنين عبر "تويتر" إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".

وقال حمدوك في رد على تغريدة ترامب بشأن شروط رفع اسم السودان من القائمة: "الشكر الجزيل للرئيس على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان، وأضر بها ضررًا بالغًا. إننا نتطلع كثيرًا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك".

ونقلت وكالة "رويترز" قبل ذلك عن مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمها من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذها خطوات لإقامة علاقات مع إسرائيل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,560
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,153
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,520

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة