"التحالف": الدفاعات السعودية تعترض وتُدمِّر طائرة مُسيَّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنه تم تدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.
وأضافت قوات التحالف بأنها تتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنه تم تدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.
وأضافت قوات التحالف بأنها تتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنه تم تدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.
وأضافت قوات التحالف بأنها تتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنه تم تدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.
وأضافت قوات التحالف بأنها تتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.