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أمير قطر يعزّي خادم الحرمين في وفاة الأميرة "طرفة"

قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم إن أمير قطر تميم بن حمد بعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً أمس أعلن فيه أن الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وسيُصلَّى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِليْهِ رَاجِعُون}.

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أمير قطر يعزّي خادم الحرمين في وفاة الأميرة "طرفة"
سبق

قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم إن أمير قطر تميم بن حمد بعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً أمس أعلن فيه أن الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وسيُصلَّى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِليْهِ رَاجِعُون}.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
02:41 PM

أمير قطر يعزّي خادم الحرمين في وفاة الأميرة "طرفة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,244

قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم إن أمير قطر تميم بن حمد بعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً أمس أعلن فيه أن الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وسيُصلَّى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِليْهِ رَاجِعُون}.

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