أمير قطر يعزّي خادم الحرمين في وفاة الأميرة "طرفة"
قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم إن أمير قطر تميم بن حمد بعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً أمس أعلن فيه أن الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وسيُصلَّى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.
أمير قطر يعزّي خادم الحرمين في وفاة الأميرة "طرفة"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-01-26
قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم إن أمير قطر تميم بن حمد بعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً أمس أعلن فيه أن الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وسيُصلَّى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.
قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم إن أمير قطر تميم بن حمد بعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً أمس أعلن فيه أن الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وسيُصلَّى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.